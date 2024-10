Napoli, Spalletti elogia Di Lorenzo ed il look di Anguissa: le sue parole

Spalletti, ai microfoni di Serie A Show su DAZN, ha parlato di Giovanni di Lorenzo sottolineando l’affetto che lo lega non solo al capitano, ma anche alla sua squadra

Il Ct dell’Italia Luciano Spalletti si è espresso circa il rendimento del capitano Giovanni Di Lorenzo, esaltandone oltre il talento anche il temperamento.

Ha spiegato infatti: “Siamo contenti dei comportamenti che stiamo vedendo in campionato. Di Lorenzo sta facendo bene, mi fa piacere avere sempre nuovi spunti che portano a lavorare per il futuro”.

Le parole dell’ex allenatore del Napoli hanno evidenziato anche l’entusiasmo che anima il club partenopeo, trait d’union tra Spalletti e Di Lorenzo, club a cui è rimasto particolarmente affezionato: “Entusiasmo a Napoli? Mi suscita tante cose. Lì ci sono 7/8 giocatori che ho allenato e a cui sono molto legato e so che sono giocatori di grande spessore. La cosa straordinaria che ritrovo sono i capelli di Anguissa, mi sarebbe piaciuto vederli dal vivo”.

Spalletti su Di Lorenzo: “E’ un piacere vederlo giocare. Sullo scudetto del Napoli…”

Dopo il periodo negativo vissuto dal capitano del Napoli, Luciano Spalletti, ha espresso tutta la sua fiducia e il suo affetto: “Di Lorenzo? Ha passato un periodo difficile, complicatissimo, gli è stato detto di tutto, anche un po’ gratuitamente ed ora che ha ritrovato la sua qualità è un piacere vederlo giocare. E’ un uomo che vogliamo sempre avere a disposizione”.

Spalletti conferma con queste dichiarazioni i pensieri già espressi alla vigilia della sfida con la Croazia, quando definì il capitano del Napoli come un figlio: “Di Lorenzo è davvero mio figlio per quanto ci sono stato insieme. Faccio sempre fatica a fare a meno di uno come lui. Sono convinto di quello che è il valore dell’uomo e del calciatore. Scudetto Napoi? Quando hanno addobbato la città, mi sono nascosto nel mio ufficio, non volevo vedere. Se non avessimo vinto poi, non so dove mi sarei dovuto nascondere (sorride, ndr)”.

E l’audacia e le prestazioni del numero 22 della Nazionale non hanno fatto che confermare quanto sostenuto dal suo CT.