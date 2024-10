“Il Napoli fa bene al calcio italiano”: poi la previsione clamorosa

L’ex calciatore del Napoli si sbilancia in una previsione clamorosa: l’affermazione è fortissima, ecco perché il calcio italiano ne giova

Si sprecano gli aggettivi e i complimenti per il Napoli di Antonio Conte, che a seguito della falsa partenza contro il Verona è riuscito a mettersi sulla giusta carreggiata. Otto risultati utili di fila e solo due gol subiti in questo lasso di tempo. Insomma, un’inversione di marcia clamorosa da quella partita giocata al Bentegodi.

Bisogna chiaramente sottolineare che fino ad oggi, gli Azzurri hanno incontrato solo la Juventus come seria candidata ad entrare nella lista delle pretendenti per il titolo e per la lotta Champions. Lo stesso mister ha voluto ricordare che il calendario è stato benevolo in avvio. Ora, però, è arrivato il momento di confrontarsi con le vere avversarie del campionato. Prima il Milan, poi l’Atalanta in casa e in seguito anche l’Inter. Un tris di gare difficilissime, i cui nove punti in palio peseranno tanto.

Per il momento, in tanti elogiano il lavoro di Conte. Ed è impossibile dire il contrario. Il mercato ha funzionato, la direzione intrapresa è quella giusta. E quei giocatori che nella passata stagione hanno deluso, ora sembrano rinati. Per un ex Napoli addirittura il club azzurro al primo posto in classifica “fa bene al calcio italiano”.

Mauro non ha dubbi: “Il Napoli primo fa bene al calcio italiano”

Pragmatismo, cinismo e concretezza. Tre caratteristiche di questo Napoli contiano, che già appassiona parte della tifoseria. Sono bastati davvero pochi mesi per far breccia nel cuore della piazza azzurra. Il mister ha messo subito le cose in chiaro, chiedendo ai giocatori di dimostrare appartenenza e sudore per la maglia. Anche contro il Lecce, in un match delicato e pieno di insidie, gli Azzurri hanno lottato per sbloccarla, nonostante il dominio dal primo all’ultimo minuto. Non sono riusciti ad andare oltre l’1-0, ma al di là di qualche timida circostanza, hanno rischiato poco o nulla. La vittoria quasi non è mai stata messa in discussione.

Per Massimo Mauro, firma dell’editoriale su la Repubblica, il Napoli “in testa alla classifica fa bene al calcio italiano“. L’ex calciatore azzurro ha aggiunto che: “La struttura della squadra è tale che lotterà fino alla fine per lo scudetto“. In merito al match vinto contro i pugliesi ha sottolineato: “Fatta una partita classica da grande squadra. Ha rischiato poco, ha sofferto e fatto il gol che serviva”. Promozione a pieni voti per la società partenopea che continua a coccolare il sogno Scudetto.