Il Napoli è arrivato a Milano: coro speciale per Conte e calciatori (VIDEO)

Il Napoli è arrivato a Milano ventiquattro ore prima del delicato big match valido per la decima giornata di Serie A: il coro per Conte e calciatori

Il Milan si appresta ad ospitare il Napoli di Antonio Conte per la decima giornata, nonché turno infrasettimanale di Serie A. Gli azzurri hanno viaggiato in aereo per arrivare a Milano, lasciando il capoluogo campano per le ore 18:00 circa.

All’arrivo in hotel, distante una ventina di minuti d’auto dallo stadio San Siro, l’accoglienza è stata da brividi. Infatti, molti tifosi azzurri si sono presentati sotto l’albergo per salutare i giocatori e lo staff tecnico di Antonio Conte. Una volta usciti dall’autobus che li ha portato da Linate a Milano, è partito il vecchio coro “Sarò con te“, che Luciano Spalletti aveva fatto stampare nelle pettorine d’allenamento al suo arrivo.

Gli stessi calciatori del Napoli hanno apprezzato l’accoglienza dei tifosi, che hanno voluto dimostrare vicinanza in questo meraviglioso e inaspettato periodo. Nessuno, compreso il mister, si sarebbe aspettato di ritrovarsi in testa alla classifica di Serie A dopo appena 9 giornate. Soprattutto considerato il terribile esordio in campionato contro il Verona, con un 3-0 pesantissimo.