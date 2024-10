Napoli, ecco il dato che aspettava Conte: è ufficiale

Antonio Conte può finalmente sorridere, visto che è arrivata l’ufficialità di un dato fondamentale per la stagione dei partenopei e ai fini del loro andazzo.

Gli azzurri stanno contando le ore che mancano dalla trasferta di Milano, dopo il rinvio per la gara contro il Bologna ci sono state non poche polemiche. Specialmente sul fatto che Theo Hernandez e Tijani Reijnders salteranno per squalifica la gara di martedì sera contro il Napoli. Starà ora ai ragazzi di Antonio Conte zittire le critiche e rispondere sul campo, in uno stadio che il tecnico leccese conosce benissimo.

Questa giornata di Serie A ha fatto guadagnare punti al Napoli sulle inseguitrici, questo perchè c’è stato il big match tra Inter e Juventus. La partita tra le due compagini è terminata con un pirotecnico 4 a 4 col Napoli che è stato il vero vincitore. Ora gli azzurri possono vantare quattro punti in più sull’Inter e cinque sulla Juve. La gara ha emesso anche un altro verdetto, riguardante un dato che tanto interessa ad Antonio Conte.

Napoli miglior difesa del campionato, che impatto di Buongiorno

Dopo la partita contro l’Inter è caduto il muro quasi invalicabile bianconero. Nella partita di stasera delle ore 18:00 la Vecchia Signora ha drasticamente peggiorato i suoi dati difensivi, è passata da una sola rete subita a ben 5. Il primo goal preso arrivò in casa contro il Cagliari e valse il pareggio dei sardi, oggi altro pareggio. Con le quattro reti subite, il Napoli diventa la miglior difesa in Serie A per reti subite (al pari della Juventus).

Questo dato testimonia l’enorme lavoro dell’allenatore ex Inter e Juventus. Nella sua conferenza stampa di presentazione che fece lo scorso giugno, il tecnico pugliese fu molto chiaro, ovvero che l’obiettivo principale sarebbe stato quello di migliorare la pessima fase difensiva vista nella stagione del decimo posto. Per ora si può dire che il mister abbia in parte raggiunto il suo intento, anche se vorrà continuare a migliorare partita dopo partita.

Il fatto che il Napoli abbia raggiunto il primato come miglior difesa in Serie A è testimone anche del grandioso apporto che ha dato Alessandro Buongiorno al Napoli, gli azzurri – seppur con un anno di ritardo- hanno rimpiazzato Kim. Il centrale ex Torino è mancato nella prima partita di campionato, dove la sua squadra ha subito tre goal dall’Hellas Verona. Appena è rientrato si è vista la solidità che ha dato alla fase difensiva assieme ad Amir Rrahmani.