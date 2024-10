Conte parla di Neres e Ngonge in conferenza e avverte tutti sul Milan: avete sentito?

Il Napoli supera il test Lecce e si proietta con entusiasmo alla sfida di Milano: mister Conte avvisa tutti in conferenza stampa.

Il Napoli di mister Antonio Conte fa cinque vittorie su cinque in casa, continuando a confermarsi la capolista indiscussa in questa prima parte di stagione del campionato di Serie A. Gli azzurri, dopo la sofferta vittoria di misura contro l’Empoli, si sono nuovamente imposti con il punteggio di 1-0. A decidere la gara è stato capitan Di Lorenzo, premiato come man of the match a fine partita dopo il gol vittoria. Successo azzurro che arriva alla vigilia di Inter-Juventus, derby d’Italia che andrà in scena a San Siro domani sera alle ore 18:00.

Il Napoli ha ribadito il proprio momento positivo, soprattutto per quanto riguarda i risultati. Con i tre punti conquistati oggi, gli azzurri hanno messo a referto il quinto successo di fila complessivo, nonché il nono risultato utile fila. Inoltre, i partenopei hanno sottolineato la loro egemonia al Maradona in questa prima parte di stagione, ottenendo in campionato la quinta vittoria consecutiva in casa. Solo due volte gli azzurri riuscirono a vincere le prime sfide casalinghe, con Bigon nel 1989 e con Spalletti nel 2021. Conte è rimato soddisfatto della prova dei suoi, nonostante il solo 1-0. Il tecnico nel post gara ha esaltato la prestazione della squadra, buttando un occhio anche a quella che sarà la prossima gara di Serie A, in programma martedì allo stadio San Siro contro il Milan.

Conte mette tutti sugli attenti in vista del Milan

Dopo le consuete dichiarazioni di rito rilasciate alle tv, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la vittoria degli azzurri anche in conferenza stampa. L’allenatore del club partenopeo si è soffermato sulla gara di Milano in modo particolare: “Come si arriva al Milan? Domani chi non ha giocato si allenerà, vivremo una situazione nuova perchè giocheremo per la prima volta dopo tre giorni dall’ultima partita: dovremo essere bravi, perchè è un test importante contro una squadra forte, un top club, a San Siro sapendo le difficoltà che ci saranno. Ci andiamo nella maniera giusta, fatto ciò che era giusto fare finora”.

Conte ribadisce: “Dove possiamo arrivare? Portare a casa partite del genere è importante, si diceva che Empoli e Lecce fossero facili: noi ci stiamo rimettendo a posto e avremmo dovuto comunque vincerle. Oggi il Lecce era ben preparato, la squadra ha dimostrato maturità perchè sulla carta eri più forte”.

Conte poi ritorna sul Milan: “Ci prepariamo sapendo che San Siro non sarà una passeggiata di salute, ma abbiamo il dovere ed il diritto di affrontarli per capire un po’ che tipo di partita faremo. Penso al Milan, non all’Atalanta e poi l’Inter. Io ai ragazzi dico guardiamo partita per partita con umiltà e voglia di migliorarci: cerchiamo di essere compatti, ci saranno momenti di fatica e qualcuno rimarrà deluso perchè avrà volato troppo alto. Proveremo a non deludere nessuno, ma questa è una squadra che si sta costruendo e sta facendo cose che forse nessuno si aspettava ad inizio campionato”.

In seguito, il tecnico ha voluto lanciare un messaggio a Neres e Ngonge: “Sono contento delle loro prestazioni, Cyril è un calciatore che secondo me dal ritiro ad oggi sta crescendo tanto: oggi è stato penalizzato dall’ammonizione ed in una ripartenza ha rischiato il rosso e ci avrebbe ammazzato. È stato super-intelligente e gliel’ho detto, deve continuare a lavorare così. David Neres è un giocatore che determina, ha qualità particolari che forse in rosa non abbiamo: salta l’uomo da fermo e ti crea situazioni importanti, sono contento anche di lui ed era la prima volta dal 1′ per entrambi. Mi hanno dato risposte positive, sono tutti coinvolti e per tutti c’è la possibiiltà di farli entrare”.

Conte ha anche parlato del momento di Leao: ” Col Milan sarà difficile, lui è uno che spacca le partite se gli concedi campo. Non c’è solo lui, il Milan è pieno di grandi calciatori e ci dovremo preparare bene in un solo giorno, lunedì, però ci vogliamo godere questi tre punti fino a mezzanotte. Poi inizieremo a pensare al Milan”.