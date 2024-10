Kvara e Politano in panchina? Conte spiega tutto in diretta, l’intervista

Grande attesa per il fischio d’inizio del match tra il Napoli e il Lecce, che apre il sabato della nona giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri vogliono portare a casa un’altra vittoria.

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Lecce, match valido per la giornata numero nove del campionato di Serie A. Contro i salentini, i partenopei vogliono continuare a vincere e a blindare ulteriormente la vetta della classifica, in attesa del ciclo di big match che si inaugurerà martedì, allo stadio San Siro, contro il Milan.

Intanto, Antonio Conte pensa solo alla sfida di quest’oggi, davanti a un Diego Armando Maradona sold out praticamente quasi da una settimana, a dimostrazione di come l’entusiasmo sia ritrovato dalle parti di Fuorigrotta.

Napoli – Lecce, le parole di Conte nel pre partita

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del match contro il Lecce: “L’obiettivo è vincere oggi, perché non c’è scritto da nessuna parte che non dobbiamo vincere questa gara”. In merito al modo in cui il Napoli sta giocando: “Poco possesso palla? Penso che la cosa principale sia quella di fare un po’ tutto. L’ obbiettivo è quello di verticalizzare quando abbiamo la palla”.

Sul turnover, ha affermato: “Kvara e Politano in panchina? Ho fatto 4 cambi rispetto ad Empoli. Meret è tornato tra i pali dopo che Caprile ha fatto molto bene”.

Riguardo alla sua prima rete in Serie A, siglata proprio qui al Maradona con la maglia del Lecce: “Primo gol al San Paolo con il numero 10? Ero un 10 per caso, ero più un lavoratore da 4 o 6″.