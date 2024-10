“Non c’è stato rispetto per…”: l’annuncio dell’esperto è un duro attacco al Napoli!

In casa Napoli sono momenti molto importanti in vista del futuro. La società azzurra dovrà prendere una decisione cruciale.

La stagione del Napoli è iniziata al meglio, con la squadra che occupa la prima posizione in classifica in Serie A. L’avvento di Antonio Conte in panchina ha portato gli effetti sperati dalla società. Intanto, però, proprio la dirigenza è alle prese con una situazione molto scomoda. Si tratta del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, con il quale la distanza continua ad essere abbastanza ampia.

Lo stipendio attuale riconosciuto al giocatore è “irrisorio”, motivo per il quale l’agente spinge per un rinnovo da vero top player. Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe accontentare il georgiano ma senza arrivare ad una proposta indecente. La distanza citata in precedenza nasce proprio qui, e costringe le parti a risentirsi nei prossimi giorni. Intanto, Alfredo Pedullà ha provato ad analizzare la situazione in modo concreto “attaccando” la società capitanata da Aurelio De Laurentiis.

Pedullà: “Osimhen e Kvara non sono stati trattati allo stesso modo”

Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio canale “YouTube” analizzando la situazione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il club azzurro. Al momento, regna massima incertezza a causa della distanza tra le parti, motivo per il quale è stata fatta una sorta di panoramica sull’intera trattativa. Di seguito le dichiarazioni.

“Lo stipendio attuale di Kvaratskhelia è un qualcosa che non si può vedere. Sapete bene gli elogi che ho fatto al Napoli, ma ad oggi mi sento di dire che c’è stata una mancanza di rispetto per il calciatore e il suo entourage. Dopo lo scudetto non è stato trattato come Osimhen. Se avesse avuto un +20 da dedicare al georgiano sarebbe stata la cosa giusta. Adesso però il tempo è scaduto e bisognerà vedere cosa succederà nei prossimi incontri”.

Le parole del giornalista suonano come una sorta di campanello d’allarme per l’intero mondo Napoli. Khvicha Kvaratskhelia vanta un’importanza cruciale all’interno del gruppo squadra, ancor più dopo aver ritrovato la giusta linfa. Infatti, va ricordato che il georgiano è uno degli “intoccabili” di Antonio Conte, motivo per il quale una possibile cessione sconvolgerebbe i piani. La situazione al momento resta molto complessa, ma non è da escludere un accordo nei prossimi incontri. Quindi, seguiranno aggiornamenti importanti per quello che è uno dei rinnovi più attesi di sempre in casa Napoli.