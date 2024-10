Futuro Kvara, dalla Georgia svelano tutto: l’annuncio

Arrivano notizie cruciali circa il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, importanti annunci dalla Georgia.

Il Napoli pensa al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia ma dando ovviamente priorità alle gare di campionato, sabato ci sarà il match delle 15:00 contro un’altra squadra del sud. I partenopei affronteranno il Lecce di Luca Gotti e avranno bisogno del miglior Kvaratskhelia visto che i salentini sono in cerca di riscatto dopo la roboante sconfitta casalinga per 0-6 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Già ad Empoli, gli azzurri si sono affidati al classe 2001 che si è preso la responsabilità di tirare il calcio di rigore e battere Vasquez. L’estremo difensore dei toscani aveva parato l’ultimo rigore contro il Taty Castellanos. Il numero 77 azzurro è pronto ad accendersi come successe al Via Del Mare in occasione di Lecce-Napoli 0-4. Il calciatore nativo di Tbilisi vuole segnare davanti al suo amato pubblico. Anche se dalla Georgia è arrivata una spiegazione che riguarda la questione del suo rinnovo.

“Dipende tutto da Kvara”, le parole del giornalista georgiano

A parlare della situazione rinnovo tra Khvicha Kvaratskhelia e Napoli è intervenuto il noto giornalista georgiano Kakha Dgebuadze sul suo profilo X (ex Twitter). Non è la prima volta che quest’ultimo si esprime su quella piattaforma parlando del futuro di Kvara, è oramai diventato un punto di riferimento per i tifosi del Napoli quando si tratta del calciatore ex Dinamo Batumi.

“Per come la vedo io e come leggo sui media la situazione è abbastanza semplice: la società è pronta a offrire 6 milioni a Kvaratskhelia. Ora tocca al giocatore e al suo entourage prendere una decisione definitiva. Anche se Kvara e la società non dovessero trovare un accordo sul rinnovo del contratto, non vedo nulla di grave. Kvara sarà sempre parte della storia del Napoli. E il club riceverà un guadagno finanziario significativo. Quindi in questo preciso momento penso più alla prossima partita contro il Lecce che a questa questione'”

I partenopei non vorrebbero correre lo stesso rischio corso con Osimhen, il calciatore alla fine non è stato ancora venduto ed è attualmente in prestito con il Galatasaray. La situazione col georgiano è però diversa visto che ha un contratto che scadrà nel 2028, la paura in tal senso è quella di venderlo ad una cifra inferiore rispetto al suo reale valore. Un problema che il Napoli spera di risolvere a breve.