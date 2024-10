“È nel mirino di due top club”, il Napoli rischia di perdere un azzurro: l’incredibile operazione!

In casa Napoli sono giorni molto importanti non sono per i risultati raggiunti. Infatti, la società starebbe lavorando anche sul mercato.

L’inizio di stagione del Napoli è stata fin qui davvero importante. Gli azzurri hanno conquistato la vetta della classifica e non intendono lasciarla. Ad oggi, la squadra ha già un’identità ben precisa che rispecchia a pieno le caratteristiche del proprio allenatore. Infatti, Antonio Conte è stato bravo a creare un gruppo fatto su misura, in modo tale da poter contare su tutti gli uomini presenti in lista. Dunque, è possibile notare come i maggiori protagonisti abbiano raggiunto nuovamente la giusta forma fisica e mentale dopo l’ultima annata deludente.

Tra i più attivi in questo inizio di stagione c’è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, è tornato ad essere il padrone indiscusso della fascia sinistra, sulla quale spesso riesce ad essere determinante. Infatti, proprio l’ultima vittoria del Napoli è stata raggiunto grazie ad una sua rete dagli undici metri. Intanto, però, emergono anche notizie “negative” legate al georgiano. Quest’ultimo, è un pedina cruciale e il Napoli starebbe lavorando ad un possibile rinnovo che però starebbe diventando più difficile del previsto a causa della distanza tra le parti.

Kvaratskhelia, il rinnovo non decolla: si muovono United e PSG

Khvicha Kvaratskhelia è al lavoro per raggiungere l’accordo sul rinnovo. Il nuovo contratto legherà il calciatore al Napoli fino al 2029, permettendogli così di diventare un uomo chiave. A complicare le cose, però, sono le cifre. Come riportato da “Calciomercato.com” il Napoli ed Aurelio De Laurentiis sono pronti a presentare un’offerta ufficiale. Il club offrirà uno stipendio da ben sei milioni di euro a stagione dando la possibilità all’esterno di “raggiungere” Romelu Lukaku. D’altra parte, però, l’entourage ha le idee ben diverse e chiede otto milioni di euro a stagione. Quindi, la distanza di due milioni preoccupa e non poco tutto il mondo partenopeo.

Le preoccupazioni sono anche legate ad Antonio Conte. Quest’ultimo, si fida ciecamente del georgiano e come sottolineato oggi in conferenza stampa starebbe sperando in un accordo tra le parti. Intanto, però, il mercato internazionale si starebbe muovendo proprio per il classe 2001. Infatti, la complessità legata al rinnovo avrebbe attirato l’attenzione in casa Manchester United. La società inglese avrebbe iniziato ad approfondire la situazione. Oltre ai Red Evils, sullo sfondo resta sempre il PSG che segue il giocatore da diversi mesi e sarebbe pronto a sferrare un assalto in estate. Infatti, qualora il Napoli non dovesse raggiungere un accordo per il rinnovo, sarebbe costretto ad ascoltare le offerte nella sessione estiva di mercato.