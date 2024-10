Napoli Basket, si valutano alternative a Milicic: la situazione (ESCLUSIVA)

Falsa partenza per il Napoli Basket, ci sono aggiornamenti sulla posizione di Igor Milicic: in esclusiva le ultime sulla panchina azzurra

Ore roventi per il Napoli Basket, in preda a un momento di estrema difficoltà. Nelle prime quattro apparizioni in Lega A la formazione partenopea ha incassato ben quattro sconfitte, con un rendimento in totale controtendenza rispetto alla passata stagione. Un bottino terrificante che induce, ovviamente, a più di qualche riflessione sull’operato della società e di coach Milicic.

Il commissario tecnico della nazionale polacca è stato indubbiamente messo in discussione e negli ultimi giorni si è parlato addirittura di esonero, con i primi nomi iniziati a circolare: un epilogo inimmaginabile pochi mesi fa in seguito alla straordinaria conquista della Coppa Italia. Attenzione, perché proprio in merito alla posizione di Milicic sulla panchina del Napoli arrivano in esclusiva aggiornamenti molto importanti.

Napoli Basket, coach Milicic in bilico: si valutano alternative

Il Napoli Basket è chiamato a muovere la propria classifica e a scacciare i fantasmi della retrocessione, esito decisamente drammatico. Il passivo di 4-0 impone alla società delle riflessioni su coach Milicic, a rischio esonero. Stando a quanto raccolto da Francesco Paudice in esclusiva per SpazioNapoli, il club starebbe valutando le prime alternative all’ex guardia croata.

Tra i nomi più convincenti presenti sul tavolo del Presidente, Federico Grassi, spunta quello di Attilio Caja. Meno probabile, ma comunque degno di nota, l’eventuale arrivo di Sergio Rodriguez: il 38 enne spagnolo resta solo una suggestione, soprattutto a causa dell’inesperienza in panchina. L’ex commissario della nazionale italiana potrebbe, dunque, subentrare a Milicic ma attenzione: l’intenzione della società è quella di proseguire ancora con l’attuale tecnico, sperando di risolvere il momento di forte crisi proprio con il classe ‘76 alla guida.

Proprio sul tema è intervenuto anche l’ad Alessandro Dalla Salda e il Mattino riporta le sue parole: “Fiducia a Milicic, ma dovrà essere capace di cambiare qualcosa”. Giorni delicatissimi per l’allenatore e tutto l’ambiente napoletano che spera di invertire il trend partendo dalla difficilissima gara di questo sabato, all’Unipol Forum contro Milano. Uno dei peggiori avversari con cui misurarsi, ma la scossa emotiva potrebbe fare la differenza e donare segnali incoraggianti.

Le speranze del Napoli sono riposte anche su Erick Green, guardia statunitense da poco annunciata. L’esperienza e le spiccate qualità dell’ex NBA potrebbero risultare un’arma fondamentale per gli azzurri in corso d’opera. L’atleta nato in California ha già promesso grande impegno e sacrificio alla squadra, con la speranza di contribuire in maniera decisiva. “Voglio portare il mio duro lavoro alla squadra per aiutarla a tornare a vincere” ha espresso il cestista dopo l’annuncio ufficiale.