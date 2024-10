Napoli Basket si scioglie nel 4° quarto: Jones inarrestabile dall’arco, vince Cremona

Alla Fruit Village Arena va in scena la 4a giornata di LBA con il Napoli Basket che ospita Vanoli Cremona: sintesi e tabellino del match

Napoli e Cremona sono partite male in campionato. Milicic ancora senza Pangos a causa di un infortunio, coach Cavina conta su Corey Davis e il grande ex Owens.

Primo quarto

Buon inizio del Napoli, che alza subito il ritmo con Toté e la bomba di Dreznjak da tre. In difesa, accenno di zona press fino a metà campo. Inizio shock per Owens con una palla persa, due falli e un passaggio sbagliato. Jones entra in partita con tre triple, una più dolorosa dell’altra. Le percentuali da fuori dall’arco degli Azzurri continuano a non convincere: 2 su 8 dopo i primi dieci minuti. Cremona è più lucida nel finale di primo quarto e si porta in vantaggio di +3. 21-24.

Secondo quarto

La Vanoli Cremona comincia con pressione a tutto campo. Tripla di Dreznjac che riporta il punteggio in equilibrio dopo i primi 2 minuti e mezzo da inizio quarto. Si sveglia anche Copeland con una tripla senza ritmo, poi Manning fa esplodere il palazzetto con una schiacciata in contropiede. Parziale di 11 a 2. Cremona esce bene dal timeout chiamato da Cavina e mantiene la pressione a tutto campo per mettere in difficoltà i portatori di palla azzurri. Alla tripla di Jones, risponde Treier. Gara punto a punto, si gioca sui nervi e sugli errori avversari. 44-43.

Terzo quarto

Dreznjac comincia subito con una tripla dall’angolo. Jones fa ancora male dall’arco in uscita da blocco: ha la mano caldissima. Tanti errori da una parte e dall’altra, ma nel cuore del terzo quarto Napoli gestisce male alcuni possessi. Sale Copeland, non tanto in fase di realizzazione, quanto in leadership. Woldetensae mette una tripla fondamentale a 50 secondi dal termine, ma Booth risponde dai 10 metri. La gara da tre termina con un inaspettato Saccoccia che Napoli a +8. 65-57.

Quarto quarto

Azzurri molto fallosi e imprecisi. Jones realizza l’ennesima tripla della sua serata (70%) e porta Cremona a -4. Milicic ferma il gioco con un timeout. Copeland continua a forzare da tre (1/8), ma non è la sua giornata. Jones ne mette un’altra dall’arco, Cremona accorcia ancora, poi Owens pareggia con una tripla, Napoli inizia a tremare. Coach Cavina sistema la sua difesa, che rende la vita complicata ai portatori di palla azzurri. Quarto quarto difficile per Napoli, che porta a gli avversari a bonus a 4′ dalla fine, mentre in attacco smette di costruire. Cremona arriva a +9, Copeland l’ultimo a mollare: tripla, penetrazione e assist in un minuto e mezzo. Davis non sbaglia i tiri liberi a 14” dal termine. Cremona espugna il Fruit Village Arena e vince la sua prima partita di campionato. 81-87.

La conferenza di coach Milicic

Le prime parole in conferenza di Igor Milicic: “Se il risultato mostrasse quanto lavoriamo, sarei stupido perché conta solo il risultato. Sarei stupido a parlare degli arbitri, della partita di Sassari…Abbiamo le nostre colpe, le nostre famiglie si affidano a noi e contano sui nostri risultati. Sarebbe stupido dirvi quanto ci tenevamo a vincere. Non è stupido dire che abbiamo fatto il massimo questa sera e sono semplicemente molto deluso per non esserci riuscito”.

Sulla sconfitta: “Abbiamo fatto sicuramente degli errori difensivi. Penso alla prima sfuriata di Jones quando ha messo le prime tre triple. Penso anche all’ultimo tiro del secondo quarto, quando era libero di tirare, non può succedere una cosa del genere. Non si può negare che questi giocatori abbiano giocato con il cuore. Non avevamo un aiuto nella posizione di playmaker per Giovanni De Nicolao. La squadra vuole migliorare e vogliamo farlo con giocatori che vogliono crescere. Questi sono momenti per giocatori di carattere come Pangos, ma mancava. Stiamo senza Pangos, senza un altro play che sta giocando in un altro ruolo e stiamo senza un giocatore di talento che non meritava di stare nella nostra squadra (Jordan Hall ndr)”.

In che modo Napoli interverrà sul mercato?

“Stiamo cercando di capire in che modo migliorare la squadra sfruttando le occasioni del mercato”

Crollo quarto quarto, come se lo spiega?

“La chiave di questa sconfitta sono state quelle tre palle perse di fila che hanno galvanizzato Cremona. Non abbiamo cercato il passaggio giusto e penso che questo ci abbia fatto crollare”