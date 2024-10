Empoli-Napoli, Trevisani sicuro: “Quel fallo su Politano non lo fischio mai…”

Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, ha parlato ai microfoni di Televomero durante la trasmissione ‘Terzo Tempo – Calcio Napoli’.

La vittoria contro l’Empoli ha certificato un aspetto importante: il Napoli sta continuando la sua cavalcata, al netto di quello che può essere il gioco espresso sul campo. La squadra azzurra ha strappato tre punti al Castellani pur patendo l’ottima organizzazione degli avversari per buona partita della partita. L’episodio, in questo caso, ha avuto una funzione decisiva: il rigore fischiato a Matteo Politano, e poi realizzato da Khvicha Kvaratskhelia, è stato il passaggio cruciale per la vittoria finale.

Un rigore che, manco a dirlo, ha creato non poche polemiche. In primis l’Empoli, attraverso le parole del suo direttore sportivo, si è detto chiaramente indispettito dalla decisione presa dal direttore di gara: secondo Roberto Gemmi il contatto tra Anjorin e Politano non sarebbe stato evidente al punto da indicare il penalty.

Empoli-Napoli, le parole di Riccardo Trevisani in diretta

Si sta parlando del rigore fischiato al Napoli ormai da giorni. Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, ha parlato in diretta durante la trasmissione ‘Terzo Tempo – Calcio Napoli’ in onda su Televomero, soffermandosi sulla partita degli azzurri e toccando proprio il tema legato al rigore concesso agli azzurri: “Non per il contatto con Anjorin, ma per la sua assoluta insostituibilità, Politano è il giocatore che permette al Napoli di fare il 4-3-3 mascherato e difendere col 3-5-2 modulo di Conte“, ha detto Trevisani.

“E’ determinante in questa squadra. A centrocampo il fallo di Anjorin non lo fischio mai. L’espulsione data a Reijnders su Lovric? So scarsi. Napoli-Como c’è un fallo da rigore gigantesco, due mani con la spinta, mi faccio arrestare se non me lo danno”, ha ancora detto il giornalista di Mediaset.

Trevisani ha anche fatto un passaggio più generale su arbitri e AIA: “Purtroppo in questo momento stanno arbitrando in maniera casuale. Nell’AIA c’è confusione in questo momento e quindi si aumenta ancora di più. Quando un arbitro sbaglia bisognerebbe dirlo. Ma la parola ‘sbagliato’ arriva nel 3% dei casi”, le sue parole di in diretta a Televomero.