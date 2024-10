News SSC Napoli, lo United vuole due big azzurri: “Emissario presente a Empoli”

La notizia di mercato intimorisce i tifosi partenopei, il top club inglese piomba sui due pupilli del tecnico del Napoli Antonio Conte.

Prosegue la preparazione in casa Napoli in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato alle ore 15 contro il Lecce. La formazione partenopea è chiamata ad allungare la propria striscia di successi prima del terribile ciclo che regalerà tanti big match ravvicinati. La vittoria di Empoli ha conferito maggiore convinzione alla squadra, pronta a soddisfare ancora i propri tifosi. Al tempo stesso, tuttavia, la gara del Castellani potrebbe risultare allarmante per il club partenopeo: presente un emissario del Manchester United per visionare due top player della rosa.

Empoli-Napoli, emissario dello United al Castellani per Buongiorno e Kvara

Nonostante siano passate ormai più di 48 ore dal match del Castellani, in casa Napoli si torna a parlare della vittoriosa trasferta. Secondo quanto riferito dalla redazione di TMW, infatti, in occasione della gara in Toscana è stata registrata la presenza di un emissario del Manchester United per visionare le prestazioni di Alessandro Buongiorno e Khvicha Kvaratskhelia. Una notizia che turba i tifosi napoletani, considerata soprattutto la spinosa questione rinnovo del campione georgiano – autore del gol vittoria contro i toscani. Il contratto del 77 andrà in scadenza nel 2027 con le parti a lavoro per trovare una quadra.

I prossimi giorni, in tal senso, saranno fondamentali. Previsto, infatti, un appuntamento tra Mamuka Jugeli – entourage del giocatore – e la società azzurra. Situazione differente per Alessandro Buongiorno, arrivato al Napoli durante l’ultima sessione di calciomercato per circa 40 milioni di euro. L’ex Toro si è subito preso la scena diventando un leader irrinunciabile, riuscito a conferire solidità al reparto arretrato in tempi record. Da urlo anche la prestazione di Empoli soprattutto nella prima frazione di gara, ricca di chiusure determinanti. Facile immaginare che lo United possa bussare alla porta del Napoli durante la prossima finestra estiva di mercato, ma servirà una cifra esorbitante.

Conte ha spinto sin dal primo giorno per l’arrivo del centrale della Nazionale, considerato imprescindibile. Solo una proposta da oltre 70 milioni di euro – si legge dalla medesima fonte – potrebbe far vacillare De Laurentiis, ma l’addio è una remota ipotesi.

I tifosi si godono i due top player e sperano nel rinnovo di contratto dell’attaccante georgiano, ponendo così eventualmente fine alla lunga telenovela. Se Kvara era già nel cuore dei supporters, Buongiorno non ha tardato a farsi amare dall’intera piazza: qualità, mentalità e grande attaccamento alla maglia.