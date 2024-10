Conte nervoso dopo Empoli, un aspetto lo ha irritato: 5 giocatori rischiano

Antonio Conte è uscito nervoso dalla gara contro l’Empoli, un aspetto lo ha irritato: 5 giocatori ora rischiano addirittura la titolarità

Non è stato un bel Napoli quello visto ad Empoli. La vittoria degli azzurri per 1-0 è stata fondamentale per rimanere in testa alla classifica e lasciare alle spalle Inter, Juve e Milan che hanno vinto di misura anche le loro gare di questa 8a giornata andata agli archivi. I partenopei si preparano alla sfida casalinga contro il Lecce, nello stesso turno del derby d’Italia, che potrebbe quindi permettere di allungare almeno su una delle due.

Sarà il preludio al tour de force che attende il Napoli. La squadra di Conte, infatti, dovrà poi sfidare Milan, Atalanta e Inter nel giro di 12 giorni. Un triplo impegno prima della sosta, che dirà davvero la dimensione degli azzurri. Per quelle tre sfide, però, servirà un Napoli diverso, più combattivo, che conceda meno soprattutto nel primo tempo, una costante da quando è iniziata la stagione.

Conte nervoso dopo Empoli: 5 giocatori nel mirino

La partita di Empoli ha regalato 3 punti, ma Antonio Conte non è stato per niente soddisfatto dalla prestazione della squadra. Secondo quanto riferito dal Mattino, infatti, l’allenatore del Napoli sarebbe uscito stizzito dal Castellani. Un aspetto lo avrebbe irritato e non poco al termine di 90 minuti difficili, su un campo storicamente ostile per gli azzurri.

Troppo nervosismo, come da lui stesso dichiarato in conferenza. Poca determinazione e una strigliata necessaria negli spogliatoi per svegliare dal torpore la squadra. I giocatori saranno ormai abituati, già dall’estate, ma è una tendenza che va eliminata. L’azione del rigore, poi, lo avrebbe particolarmente irritato, perché dimostrazione pratica che la squadra avrebbe potuto giocare in quel modo molto prima.

“Abbiamo vinto, tutto il resto è aria fritta” ha dichiarato Conte nel post partita, ma dietro le telecamere sarà molto più duro con i propri giocatori. Sempre secondo Il Mattino, il tecnico avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Lukaku, Kvara e dei 3 centrocampisti. Non esistono pupilli immuni dalla panchina, esiste la meritocrazia e chi non lotta va in panchina.

Nessuno si salva in caso di periodo no, neanche i più forti della squadra. Non si esclude anche una piccola rivoluzione in casa contro il Lecce, con Lukaku che potrebbe persino accomodarsi in panchina per far spazio ad un Simeone molto più grintoso ed in forma. Insomma, Conte vuole un atteggiamento diverso da quello visto ad Empoli, per riuscire ad azzannare definitivamente questo campionato, con pregi e limiti della sua squadra.