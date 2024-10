L’Inter perde pezzi: due titolari a rischio per Juve, Arsenal e Napoli

L’Inter di Simone Inzaghi perde pezzi durante il big match contro la Roma: due titolari a rischio per le sfide contro Juventus, Arsenal e anche Napoli

Doppia tegola per Simone Inzaghi nel match dell’Olimpico tra Roma e Inter. Infatti, il tecnico è stato costretto a sostituire due giocatori in due slot differenti, a causa dell’infortunio di Calhanoglu e Acerbi.

Mentre il centrocampista turco ha accusato una contrattura all’adduttore della coscia sinistra, il difensore centrale ha subito una contrattura al flessore della coscia sinistra. Insomma, due problemi muscolari per Calhanoglu e Acerbi, che rischiano seriamente di saltare i prossimi delicati impegni. Infatti, l’Inter dovrà scendere in campo contro lo Young Boys la prossima settimana, poi ci sarà la Juventus, l’Empoli nell’infrasettimanale, il Venezia e di seguito Arsenal e Napoli. Il match contro gli azzurri sarà l’ultimo del ciclo, prima della sosta. E chiaramente tutto l’ambiente è in grande ansia in vista delle delicate gare di campionato e Champions League.