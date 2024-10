Ultime notizie Napoli, Gilmour convince a metà: dopo Empoli è polemica per un motivo

Billy Gilmour ha trovato il suo esordio in campionato, dal primo minuto, in Empoli – Napoli: il giorno dopo il lunch match dell’ottava giornata di campionato si scatena il dibattito.

Il Napoli continua a godersi il suo primato in classifica, blindato in seguito alla vittoria di domenica pomeriggio, nel lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A contro l’Empoli. La trasferta al Castellani si è dimostrata, come ormai è storicamente solita essere, scomoda, con la squadra di Roberto D’Aversa che ha messo più volte in apprensione i tifosi partenopei. A decidere il match e a decretare i tre punti alla compagine azzurra è stato alla fine il rigore siglato da Khvicha Kvaratskhelia, in seguito a un fallo da rigore su Matteo Politano che in queste ore sta facendo discutere e non poco.

C’era grande curiosità anche per capire l’impatto di Billy Gilmour, che in Toscana ha trovato il suo debutto dal primo minuto in Serie A. Lo scozzese è chiamato a sostituire Stanislav Lobotka, tornato dagli impegni con la sua Slovacchia con un problema muscolare non grave, ma che lo terrà fuori dai giochi in questi giorni (a dubbio sia per il match contro il Lecce che per la trasferta contro il Milan, ndr). Ma com’è andata la partita per l’ex centrocampista del Brighton, club da cui la SSC Napoli lo ha prelevato nell’ultimo giorno della sessione estiva di mercato? I quotidiani sembrano essere divisi in merito al giudizio nei confronti di Gilmour.

Empoli – Napoli, una sola sufficienza per Gilmour: le pagelle dello scozzese

Il giorno dopo la sfida tra l’Empoli e il Napoli, in casa azzurra la prestazione di Billy Gilmour finisce sotto la lente d’ingrandimento dei vari quotidiani oggi in edicola.

L’unica sufficienza della rassegna stampa arriva da Il Mattino, che gli attribuisce il 6. Una prestazione caratterizzata più dall’interdizione che dalla fase di costruzione, secondo il quotidiano, che sottolinea come il giocatore sia ancora in fase di rodaggio. Giudizio pressoché identico, ma voto diverso da parte de Il Corriere dello Sport (5,5), e Tuttosport (5,5). Insufficienza piena, invece, per La Gazzetta dello Sport (5): “Fatica a trovare lo spazio e i tempi, anche perché Fazzini lo disturba. Un po’ meglio nella ripresa, quando si abbassa di più”, scrive il medesimo giornale a proposito della prestazione di Billy Gilmour contro l’Empoli, chiamato nell’arduo compito di sopperire all’assenza di Lobotka.