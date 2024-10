Rigore Empoli-Napoli, scoppia la polemica: “È in contraddizione”

Il rigore concesso al Napoli è in contraddizione con le regole spiegate dal designatore arbitrale di Serie A: scoppia la polemica!

Il Napoli conquista tre punti fondamentali ad Empoli, grazie alla rete realizzata da Kvaratskhelia su calcio di rigore. Pochi istanti prima del tiro dagli undici metri, Conte ha richiamato Romelu Lukaku, non brillantissimo come ci si aspettava. Avrebbe certamente battuto lui il calcio di rigore.

In ogni caso, la massima punizione ha diviso tanti appassionati ed esperti del settore. Mentre l’Empoli reclama per il fischio dell’arbitro, reputato eccessivo e non da calcio di rigore, qualche giornalista ha definito quel contatto su Politano come “rigorino”. Termine che ormai in voga per etichettare un fallo da rigore eccessivamente generoso, ai limi del regolamento.

Mentre Abisso non ha avuto minimamente dubbio sul contatto tra Anjorin e Politano, il VAR ha voluto revisionare il tutto per capire se il contatto ci fosse stato o meno. E in effetti, le immagini chiariscono come il difensore dell’Empoli tocchi l’attaccante del Napoli e non prenda mai il pallone. Insomma, il direttore di gara ha valutato quel tipo di contatto come falloso e il VAR, al di là del check, non sarebbe potuto intervenire per mostrare ad Abisso le immagini al On-Field Review. Ma secondo il giornalista Tancredi Palmeri, il tiro dagli undici metri è troppo generoso.

Tancredi Palmeri: “Rigore del Napoli è un grande mah”

Non ci sta il giornalista di Sportitalia che sostiene attraverso i propri canali i suoi dubbi e perplessità in merito al rigore fischiato al Napoli, all’ottava giornata di campionato. Solo qualche giorno fa, il designatore AIA Gianluca Rocchi ha provato a spiegare tutti gli episodi controversi che ci sono stati nelle prime sette giornate di Serie A. In effetti, hanno provocato parecchio clamore gli “step on foot”, specialmente quello su Baldanzi in Monza-Roma. Ma non era chiaramente il solo.

Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia, ha commentato sui social esprimendo il suo parere contrario nei confronti della scelta di Abisso: “È un grande mah il rigore del Napoli. Per non dire che non è rigore. Sicuramente è in contraddizione con quanto ci ha appena detto Rocchi, che i rigori devono essere per falli chiari e certi”. Le sue perplessità sono legate specialmente in merito a quanto detto da Rocchi, che però ha commentato in particolare gli step on foot, dichiarando “impatto chiaro” quello tra Tavares e Dodo che ha suscitato tante polemiche.