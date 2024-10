News Napoli calcio, ballano due milioni per Kvara: reazione inaspettata di Conte

Arrivano ulteriori dettagli in merito alle ultime novità legate al rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia: svelata la reazione di Antonio Conte sulla situazione in essere.

Khvicha Kvaratskhelia: un rigore per decidere la sfida tra Empoli e Napoli e una situazione contrattuale, all’orizzonte, ancora tutta da chiarire. Il georgiano è il protagonista di queste ultime ore in casa azzurra, in cui intanto ci si gode il primato in classifica e la sensazione, nuovamente confermata, di essere tornati competitivi per le grandi aspirazioni. Ma la rete siglata dall’ex Dinamo Batumi torna a porre l’accento sulla situazione legata alla trattativa per il prolungamento, oggi ancora in stand by e lontana dalla tanto sperata fumata bianca.

A stretto giro, così come riferito da più fonti nel corso delle ultime settimane, dovrebbe esserci un nuovo incontro tra la dirigenza della SSC Napoli e l’entourage di Kvara, evidentemente per capire se la distanza tra domanda e offerta potrà essere colmata da un compromesso. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, facendo luce anche su quello che è il pensiero di Antonio Conte, che in estate si è speso in prima persona per respingere gli assalti a suon di milioni da parte del Paris Sain Germain.

Rinnovo Kvaratskhelia, La Repubblica: “Conte infastidito, svelato il motivo”

Antonio Conte non sarebbe soddisfatto di come si sarebbe sviluppando la situazione legata alla trattativa del rinnovo di contratto tra la SSC Napoli e Khvicha Kvaratskhelia.

Di seguito, quanto scritto dall’edizione Napoli de La Repubblica:

“La telenovela comincia a diventare un fastidio pure per Conte, che si era speso già a luglio per mettere pace tra De Laurentiis e Karatskhelia. Era stato il nuovo tecnico infatti a convincere il presidente a volare durante gli Europei in Germania con un aereo privato a Dortmund, dove era andato in scena un incontro con il giocatore georgiano e il suo agente: all’epoca aperti alla possibilità del rinnovo. Invece nei tre mesi successivi non sono stati fatti passi avanti e l’ex ct della Nazionale non sopporta l’idea di dover convivere nello spogliatoio azzurro con una potenziale bomba a orologeria. Non è un caso dunque che non ci siano state parole dolci per il georgiano”.

Anche l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, dunque, sembra non nascondere le sue perplessità, con il quotidiano che sottolinea come David Neres, a questo punto, possa essere anche nelle condizioni, addirittura, di poter potenzialmente insidiare il posto al numero 77.