Kvara, rivelazione sul rinnovo dopo le parole di ADL: la situazione

Kvara, che ha deciso la sfida tra Empoli e Napoli con la trasformazione dagli undici metri, continua a far discutere a causa della sua situazione contrattuale.

In casa Napoli continua a regnare l’entusiasmo e non potrebbe essere altrimenti in seguito a una vittoria preziosa, quanto complessa, ottenuta nel pomeriggio di domenica allo stadio Castellani, contro l’Empoli. Una vittoria di misura e, soprattutto, tre punti che fanno bene al morale, a questo punto alle stelle considerando anche il primo posto difeso anche in questa giornata. La prestazione degli uomini di Antonio Conte non è stata esattamente esaltante, ma è chiaro che il risultato, alla fine, è ciò che conta. Il resto – parola di Conte – è aria fritta.

A decidere la sfida è stata la rete siglata da Khvicha Kvaratskhelia dagli undici metri, arrivata nella seconda frazione del match contro il club toscano. Un gol che arriva in seguito alle parole delle scorse ore del presidente Aurelio De Laurentiis. “I giocatori che vogliamo far restare qui, li faremo restare. Se andrà via? Ci sono stati casi precedenti, ce ne faremo una ragione. È importante rispettare il volere dei giocatori ma anche quello della società”, ha dichiarato il patron a margine dell’evento “Eroici” per i cento anni de Il Corriere dello Sport. Uscita, la medesima, che avrebbe irritato sia il giocatore che il suo entourage.

Ultime news Napoli calcio, le novità sul rinnovo di Kvara

Kvara protagonista anche nel Napoli di Antonio Conte, ma con qualche riserva per quanto concerne il rinnovo di contratto. Nelle ultime settimane, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna ha predicato calma e ha confermato l’esistenza di contatti per cercare di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tuttavia, si sofferma sulla situazione, facendo riferimento alle parole del numero uno Aurelio De Laurentiis. In seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito:

“(…) Sembra aver perso la leggerezza e la spensieratezza dei giorni migliori, quando tra un tunnel e una sterzata faceva impazzire le difese avversarie. La questione rinnovo conta, certo, anche se ufficialmente non ha mai avuto atteggiamenti sbagliati che potessero aprire a uno scontro. Kvara si aspettava una gratificazione subito dopo la grande stagione che ha portato allo scudetto e ora che è entrato nel terzo anno di contratto e continua a guadagnare meno di due milioni a stagione, il suo entourage sembra deciso a riprendersi con gliinteressi il tempo perduto”.

La situazione, dunque, va monitorata col passare delle settimane. Intanto, così come svelato dallo stesso giornale (che ha parlato anche della presenza del procuratore Mamuka Jugeli a Empoli, nella giornata di domenica), l’appuntamento tra il suo entourage e il Napoli è stato fissato per i primi di novembre.