“Così il Napoli deve venderlo!”: Zazzaroni non ha dubbi su Kvara

Il rinnovo di Kvara tiene banco in casa Napoli. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il tema legato al futuro di Khvicha Kvaratskhelia non solo tiene banco in queste ore, ma sta aprendo anche a tutta una serie di riflessioni su quelli che potrebbero essere i potenziali risvolti. Il Napoli sta cercando il modo di trattare con l’entourage del ragazzo per rinnovare il contratto attualmente in essere. Il club azzurro, come ormai noto, offre al giocatore un ingaggio da 6 milioni di euro all’anno (compresi di bonus) e non intende spostarsi da questa cifra, almeno per il momento.

Al tempo stesso, l’agente del georgiano sta spingendo per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro, tanti in più rispetto a quelli messi sul piatto dal Napoli. La distanza, ad oggi, sembra considerevole soprattutto in relazione alle posizioni ferme assunte da ambo le parti: non sembra ci sia voglia di venirsi incontro, almeno per il momento.

Il rinnovo del numero 77 azzurro resta un tema caldo del quale si parlerà probabilmente per settimane, ed ovvio che il Napoli stia pensando già ad un futuro dove la firma sul prolungamento del contratto non arriverà. Cosa fare in questo caso? La volontà di Aurelio De Laurentiis è sicuramente quella di tutelarsi e non rischiare un altro caso simile a quello di Victor Osimhen.

Rinnovo Kvara, la sentenza di Ivan Zazzaroni è netta

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi proprio sull’argomento Kvara e provando a dare una disamina molto chiara su quanto andrebbe fatto secondo il suo punto di vista: “Rinnovo di Kvara? Deve accontentarsi, è anche un’espressione sbagliata. 5/6 milioni all’anno sono tanti, se non gli sta bene si vende”, ha detto senza mezzi termini il giornalista durante la trasmissione Radio Goal.

“Incassi 100 milioni e ne prendi un altro, se è vero che il Paris Saint Germain lo ha cercato”, ha ancora detto Zazzaroni. Insomma, vendere Kvara ad oggi pare possa rappresentare una concreta possibilità, anche per non dilapidare quello che è un vero e proprio patrimonio (anche in termini economici per il Napoli).

Zazzaroni ha anche analizzato il momento di Romelu Lukaku, provando a ragionare sulla posizione del calciatore belga in casa azzurra: “Lukaku sta lavorando tanto sulla massa magra e massa grassa. Lui adesso sta giocando molto spalle alla porta. L’importante è averlo, lui è un giocatore che fa gol con il respiro ed è importante averlo”.