Buongiorno super in Empoli-Napoli, due dati lo incoronano: nessuno come lui

Alessandro Buongiorno è senza dubbio l’MVP di Empoli – Napoli. Solidità difensiva e non solo: ci sono altri due dati che lo incoronano come migliore della sfida.

Antonio Conte si gode l’ennesima vittoria del suo Napoli: il tecnico leccese è stato particolarmente decisivo con le sue mosse nel corso della sfida contro l’Empoli, in cui la solidità difensiva è stato il fattore principale che ha portato gli azzurri (domenica in maglia bianca) alla conquista dei tre punti. Una prestazione non di altissimo profilo, ma quanto basta per arrivare al rigore decisivo siglato da Khvicha Kvaratskhelia.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che Alessandro Buongiorno sia stato il miglior giocatore, per prestazione, nella sfida contro l’Empoli. Il difensore ex Torino ha offerto una grande prova, dimostrando che il Napoli ha ritrovato un vero e proprio leader difensivo. A dimostrarlo sono anche i dati diffusi dalla Lega di Serie A sul lunch match dell’ottava giornata: non solo per la solidità difensiva, ma il centrale del club di Aurelio De Laurentiis si è contraddistinto anche in fase di costruzione. Buongiorno, infatti, è il giocatore migliore per numero di palle giocate e di passaggi riusciti nel corso dei novanta minuti di gioco.

Empoli – Napoli, Buongiorno da urlo: le statistiche sul difensore dei partenopei

I dati incoronano la prestazione di Alessandro Buongiorno, centrale difensivo di proprietà della SSC Napoli grande protagonista in occasione della sfida contro l’Empoli di domenica pomeriggio.

In particolare, secondo i dati pubblicati dalla Lega di Serie A sul suo sito ufficiale in merito alla partita tra i toscani e i campani, Alessandro Buongiorno (eletto MVP della partita) spicca sia nel dato sulle palle giocate (75) che in quello sui passaggi riusciti (54), meglio di qualsiasi altro giocatore impiegato da Roberto D’Aversa e Antonio Conte nel corso dei novanta minuti di gioco.

Anche i quotidiani sono d’accordo sulla grande prestazione del centrale ex Torino: tutti voti pari a sette da parte dei giornali nella rassegna stampa odierna. Un’altra dimostrazione di come l’acquisto di Alessandro Buongiorno, arrivato nella scorsa estate dal club granata, sia stato particolarmente importante per la rinascita di un Napoli che si pone l’obiettivo di ritornare grande. Dimenticare le delusioni della scorsa annata, con un giocatore del genere, diventa sicuramente meno complicato, per la gioia di tutti i tifosi che vedono in lui già un vero e proprio beniamino da potersi coccolare.