Ultime Napoli calcio, Spalletti e Conte a confronto: il dato all’ottava giornata sorprende

Il Napoli esce dallo stadio Castellani con una vittoria importantissima, seppur di misura, contro l’Empoli. Intanto, abbondano sempre più i paragoni con l’anno dello Scudetto targato Spalletti.

La prestazione non è stata certamente esaltante, così come ammesso dallo stesso Antonio Conte, ma il Napoli contro l’Empoli è riuscito nel suo intento: portare a casa, in un modo o nell’altro, in uno stadio storicamente non agevole per il club azzurro. A decidere l’incontro contro la compagine allenata da Roberto D’Aversa è il gol, su calcio di rigore, siglato da Khvicha Kvaratskhelia, che regala ai partenopei tre punti importanti per continuare a mantenere alto il morale e le aspettative nella piazza.

L’entusiasmo ormai è palpabile: i risultati convincono tutti e confermano come la scelta da parte del presidente Aurelio De Laurentiis di affidarsi ad Antonio Conte per la ricostruzione sia stata cosa buona e giusta. Ma l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana può arrivare ai livelli raggiunti da Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio? È chiaro che i tifosi sono tornati a sognare, motivo per cui i due tecnici sono confrontati ormai sistematicamente dai supporters di fede partenopea e dai vari addetti ai lavori. A tal riguardo, c’è un dato che fa riflettere: all’ottava giornata, il Napoli di Antonio Conte ha solo un punto in meno in classifica rispetto a quello di Luciano Spalletti, nella stagione 2022 – 2023.

Confronto in classifica tra Spalletti e Conte: un punto di distacco all’ottava giornata

Quanto il Napoli di Antonio Conte si avvicina a quello di Luciano Spalletti, che nella stagione 2022 – 2023 riuscì nell’impresa di portare a casa il terzo Tricolore della propria storia? A guardare le due classifiche delle rispettive stagioni, all’ottava giornata di Serie A, la differenza in termini di punti è davvero minima.

Con la vittoria di Empoli, il Napoli si è portato nuovamente in testa alla classifica in solitaria, a diciannove punti. Uno in meno rispetto alla classifica della Serie A 2022 – 2023 all’ottava giornata: all’epoca, con sei vittorie e due pareggi (per un totale di venti punti), gli azzurri condividevano il primato con l’Atalanta. A fare la differenza, insomma, è il passo falso della prima giornata per 3-0 contro l’Hellas Verona: nella stagione 2022 – 2023, a questo punto della Serie A, i partenopei allora guidati da Spalletti erano ancora imbattuti. Un dato che potrebbe non dire molto, ma che dimostra come il nuovo ciclo targato Antonio Conte stia sortendo i suoi primi effetti. E anche i suoi primi grandi sogni.