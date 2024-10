Napoli-Lecce, novità sull’esonero di Gotti

Novità sull’esonero di Luca Gotti in vista del prossimo impegno del Napoli, che affronterà il Lecce appena sconfitto dalla Fiorentina per sei a zero

Il prossimo impegno del Napoli sarà contro il Lecce. Archiviata la pratica Empoli, bisognerà pensare alla prossima gara, il prossimo ostacolo. Conte non vuole che la squadra pensi alle sfide più intense, che arriveranno dopo i salentini. Contro Lecce, inoltre, sarà una partita importante per il mister degli azzurri, poiché rappresenta le sue origini, il suo passato.

In ogni caso, la formazione salentina ha imbeccato un periodo negativo e anche dopo la sosta non è riuscita a dare una sterzata alle ultime prestazioni. L’ultimo successo risale ad agosto, di seguito solo sconfitte o pareggi. E persino l’uscita dalla Coppa Italia al secondo turno, per mano del Sassuolo. Insomma, mezzo disastro per la società di Sticchi Damiani, che ora si ritrova al 18° posto in classifica: una vittoria e due pareggi.

A pesare sul bilancio c’è chiaramente il doloroso 0-6 inflitto dalla Fiorentina quest’oggi. Una pesantissima sconfitta che ha messo in dubbio anche il presente e futuro di Luca Gotti, l’allenatore. Subito dopo il match si è parlato tantissimo del possibile esonero del mister, ora arrivano importanti aggiornamenti.

Napoli-Lecce, nessun nuovo allenatore al Maradona

Stando agli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, Luca Gotti rimarrà ancora allenatore del Lecce, nonostante le ultime tre sconfitte e i risultati deludenti. Sventato lo scossone dopo lo scottante 0-6 casalingo, contro una Fiorentina decisamente in palla. Sul risultato pesa chiaramente l’espulsione di Gallo, che ovviamente salterà il match contro gli azzurri.

Dunque, al Maradona per Napoli-Lecce ci sarà anche Luca Gotti. Il tecnico ha avuto un lungo colloquio con il presidente Sticchi Damiani all’interno dello stadio Via Del Mare. Una conversazione doverosa, per capire se ci siano i margini per continuare il progetto assieme e per capire se la squadra sia ancora al fianco del tecnico. Per la proprietà Gotti avrebbe ancora qualche cartuccia da potersi giocare prima di una scelta così drastica. Chiaramente, la posizione in classifica deve migliorare il prima possibile.

Dopo la trasferta contro il Napoli, i pugliesi affronteranno il Verona e il Bologna. Prima della sosta, invece, ci sarà l’Empoli. La gara da non fallire, a rigor di logica, potrebbe essere quella contro i gialloblu, poiché sarà un’infrasettimanale ed è assolutamente alla portata della rosa.