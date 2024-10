Notizia dell’ultim’ora, costretto a saltare Napoli-Lecce: l’assenza è ufficiale

Arriva una notizia ufficiale che riguarda il Napoli, che è uscito con i tre punti dal Castellani, nella sfida contro l’Empoli. L’assenza nella prossima sfida di Serie A degli azzurri è definitiva.

Altri tre punti per continuare a sognare sull’onda del entusiasmo: così si può racchiudere l’essenza di Empoli – Napoli, vinta dai partenopei sul risultato di 0-1. Decisiva la rete, dagli undici metri, di Khvicha Kvaratskhelia, che regala ad Antonio Conte una vittoria che, considerando anche la prestazione delle due compagini, è fondamentale. L’Empoli è apparso decisamente più deciso, mentre i partenopei sono stati capaci di soffrire e di concretizzare i pochi errori concessi dai toscani.

Ora tutte le attenzioni sono volte alla prossima sfida del campionato di Serie A contro il Lecce, che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo sabato. Gli spalti dell’impianto di Fuorigrotta si preannunciano già pieni, con un sold out che si è concretizzato già nei giorni scorsi, a dimostrazione di un entusiasmo ormai ritrovato all’ombra del Vesuvio. Intanto, a poco meno di una settimana dal fischio d’inizio, c’è già la prima notizia ufficiale: Antonino Gallo, espulso nel match odierno contro la Fiorentina, non potrà essere dei suoi nella trasferta in terra partenopea.

Serie A, Gallo espulso in Lecce – Fiorentina: il calciatore salterà il Napoli

Niente Napoli – Lecce per il giocatore dei salentini, Antonino Gallo: la notizia è ufficiale dopo che il calciatore è stato espulso nel corso della sfida contro la Fiorentina.

Il giocatore è stato mandato negli spogliatoi dal direttore di gara anzitempo, al minuto 43′, per un fallo da ultimo uomo sull’esterno del club viola, Dodo. Non una buona notizia per i salentini, chiamati a fare gli straordinari in vista della prossima sfida contro il Napoli, in programma allo stadio Diego Armando Maradona il prossimo 26 ottobre, alle ore 15:00.

Un match speciale anche per il tecnico azzurro Antonio Conte: quest’ultimo, infatti, è nativo di Lecce e non ha mai nascosto il legame profondo con la sua terra d’origine. Ciò, però, non fermerà la voglia da parte dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale di continuare sul buon momento in casa partenopea, in cui si si gode un primato che dura ormai da tre giornate. Uno scenario niente male per gli azzurri, opposto a quello che si sta respirando in casa Lecce che, dopo la batosta contro la Fiorentina, dovrà arrivare al Diego Armando Maradona senza uno dei suoi titolarissimi.