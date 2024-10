Mercato Napoli, Chelsea e Tottenham sull’obiettivo azzurro: l’esperto allarma Manna

Il Chelsea e il Tottenham sembrano fare sul serio per uno degli obiettivi di mercato del Napoli: la notizia lanciata dal giornalista fa allarmare Giovanni Manna.

Il calciomercato, si sa, non dorme mai. Nemmeno quando si è appena alle porte dell’ottava giornata del campionato di Serie A, in cui il Napoli è chiamato a blindare ulteriormente il primo posto in classifica. Il prossimo avversario della squadra allenata da Antonio Conte è l’Empoli, squadra che ha creato sempre qualche problema di troppo nei precedenti tra le due compagini. L’assenza di Stanislav Lobotka è certamente un fattore da tenere in conto, ma Billy Gilmour rappresenta già una certezza per l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, che ha spinto per averlo a sua disposizione nell’ultima sessione di calciomercato estivo.

I pensieri del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ora sono tutti per gennaio, per cui non sono esclusi movimenti sia in entrata che in uscita. Reparto particolarmente tenuto sott’occhio sarà quello degli esterni: uno dei nomi graditi dal club partenopeo è Patrick Dorgu: il classe 2004 del Lecce è stato già accostato negli scorsi mesi al club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Allo stato attuale, però, è più probabile un tentativo per l’estate 2025. La concorrenza, però, è spietata e potrebbe creare qualche grattacapo non banale alla dirigenza azzurra.

Calciomercato, il Napoli su Dorgu: spuntano anche Chelsea e Tottenham

Napoli e non solo: per il giovane esterno del Lecce, Patrick Dorgu, c’è anche l’interesse di club importanti dalla Premier League come il Chelsea e il Tottenham.

A svelarlo è il giornalista esperto in dinamiche di mercato, Nicolò Schira, che sul suo profilo X ufficiale (ex Twitter, ndr) svela l’interesse delle due compagini inglesi per il classe 2004. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte:

“Dopo il Chelsea come rivelato tre settimane fa, anche il Totteham sta monitorando anche il terzino sinistro del Leccese Patrick Dorgu (nato nel 2004)”.

Le qualità di Dorgu sono sotto gli occhi di tutti e le interesse delle società citate poc’anzi, unito al gradimento di Napoli e Milan che, in Serie A, sembrano essere le squadre più interessate all’esterno, confermano che ci si ritrova davanti a un calciatore che potrebbe essere protagonista dei prossimi mesi, per quanto concerne il calciomercato. Giovanni Manna, nel caso in cui volesse fare sul serio per Dorgu, è avvisato: la concorrenza per l’esterno del Lecce è ben nutrita.