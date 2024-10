Mazzata Kvara, l’annuncio spiazza tutti: ma il Napoli gongola

Arrivano pesanti critiche nei confronti di Khvicha Kvaratskhelia, paragone con un top mondiale per il georgiano.

Negli ultimi tempi i calciatori del Napoli sono soliti ricevere continui elogi, dati dallo splendido momento di forma per i ragazzi di Antonio Conte. Queste parole però non sono positive per lui, tutt’altro. I partenopei vivono un momento positivo per ora nella loro stagione e la speranza è che possa continuare a lungo, partendo da domani nella difficile trasferta del Castellani contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Uno dei giocatori azzurri più bersagliati nelle ultime settimane è Khvicha Kvaratskhelia.

Giungono pesanti critiche nei confronti dell’esterno georgiano che in nazionale ha avuto un assaggio di ciò che lo attenderà domani. Nella gara tra Georgia e Albania, persa dalla sua nazionale, il numero 77 azzurro ha fatto fatica a superare il centrale dell’Empoli Ardian Ismajli. Il calciatore albanese-kosovaro è stato vicino al Napoli in estate senza poi però che la trattativa si concretizzasse realmente.

“Kvara non è Bellingham, richiede troppi soldi”, il pensiero di Nando Orsi

Nelle ultime settimane l’argomento più chiacchierato in casa Napoli è il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, il contratto del georgiano terminerà nel 2028 ma percepisce “solamente” 1,2 milioni di euro annuali. Una cifra irrisoria per un campione come lui, visti gli altri stipendi di molti altri azzurri che neanche fanno più parte del progetto. La richiesta di Kvara e del suo agente è di 8 milioni di euro, considerata da molti eccessiva.