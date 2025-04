Buongiorno racconta tutto: rivelazioni imperdibili su Conte e Lukaku

Alessandro Buongiorno si è raccontato in una lunga intervista, in cui ha rilasciato delle interessanti rivelazioni su Conte e Lukaku.

Alessandro Buongiorno, arrivato quest’estate dal Torino, è divenuto già un beniamino dei tifosi: la sua capacità di combattere in campo ha spiccato e meritato applausi.

Il difensore si è raccontato un po’ nel corso del Q&A ai microfoni di Betsson Sport. Il calciatore si è descitto subito come “una persona determinata, che ci mette sempre il 100% in quello che fa”.

Questo post in breve

Buongiorno ha poi approfondito il suo percorso nel mondo del calcio e il suo rapporto con altri calciatori, partendo dai suoi idoli:

“Fin da piccolo guardavo tanti video di Maldini, Nesta e Cannavaro. Mi sono ispirato molto a loro, sono stati i miei riferimenti per cercare di rubare qualcosa da ognuno di loro. Se dovessi dire a chi mi ispiro di più, direi Alessandro Nesta per lo stile di gioco. Ma un altro difensore che ammiro molto per il carisma e la personalità è Sergio Ramos”.