Rinnovo Kvara, non arrivano buone notizie: cosi si prospetta l’addio in estate, le ultime

La strada verso il rinnovo di Kvara col Napoli è impervia e potrebbe non portare a niente di concreto da qui ai prossimi mesi: la situazione.

Se la sosta per le nazionali poteva dar modo al Napoli di lavorare in maniera al rinnovo di Kvaratskhelia, ad oggi le cose sembrano aver preso una piega non particolarmente positiva. Le parti sono ancora lontane e sembra non ci sia modo di arrivare a quel punto di incontro che club ed entourage speravano di trovare nel breve giro. Secondo quanto riportato in queste ore da Tuttomercatoweb, la distanza tra le parti dimostra quanto sia complicato arrivare ad una chiosa definiva.

Il problema è incentrato soprattutto sui numeri, quelli che dovrebbero comporre il nuovo ingaggio del calciatore georgiano: quello che chiedono Mamuka Jugeli (agente di Kvara) ed il padre del ragazzo, non collima assolutamente con quanto il club è disposto a spendere per tenerlo ancora in azzurro. Il Napoli ha provato a fare dei passai verso il georgiano, ma le richieste sono troppo alte.

Napoli-Kvara, il rinnovo ancora lontano: si rischia l’addio in estate

L’agente di Khvicha ha messo sul piatto quella che è la richiesta ipotizzata come necessaria per prolungare l’accordo del giocatore con il Napoli: 8-9 milioni di euro a stagione, una cifra ritenuta assolutamente non alla portata del Napoli. Cosa farà Aurelio De Laurentiis se le cose non dovessero cambiare da qui ai prossimi mesi?

L’ipotesi più probabile – scrive ancora TMW – è che le parti decidano di separarsi la prossima estate, magari sfruttando anche il fatto di poter ricavare una cifra economica importante dalla cessione del numero 77: la scorsa estate si è parlato di proposte pari a 100 milioni o poco meno per Kvara.

Se il giocatore dovesse confermare buone prestazioni ed un rendimento importante anche durante quest’anno, il Napoli potrà ancora ricavare questa cifra, mentre il calciatore potrà sfruttare l’ingaggio attualmente molto basso per strappare un accordo importante con un’ipotetica nuova squadra, magari anche un bonus alla firma.