Napoli, rientrati altri cinque nazionali: ecco chi manca a Castel Volturno

Gli azzurri preparano la gara ostica del Castellani contro Empoli, ci sono quasi tutti a Castel Volturno.

Gli azzurri preparano la partita contro l’Empoli, trasferta ostica per la squadra di Conte che proverà a proseguire questa striscia di vittorie.

Le nazionali hanno portato via Stanislav Lobotka ad Antonio Conte, non sarà un problema per il tecnico perché il Napoli ha una rosa lunga.

Olivera arriverà domani a Napoli, ecco chi è rientrato

Mathias Olivera arriverà solamente domani a Napoli e molto probabilmente non sarà convocato per la gara di domenica contro l’Empoli, il terzino è anche uscito per infortunio nell’ultima partita con la sua nazionale.

Il Napoli continua con gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Il club partenopeo ha fatto il solito resoconto quotidiano sugli allenamenti: “Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro l’Empoli, domenica alle 12.30 allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena.