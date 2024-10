Mercato Napoli, c’è l’annuncio che aspettava Conte: è successo in diretta

Il Napoli rimane sull’attenti per quel che concerne il prossimo calciomercato, gli azzurri non si faranno cogliere impreparati.

L’avventura di Antonio Conte al Napoli sta volgendo per il verso giusto, il tecnico leccese è riuscito a trasmettere ai suoi giocatori la grinta agonistica da lui richiesta. Il Napoli gioca bene e si diverte, con loro anche il proprio pubblico che nell’ultima gara in casa è tornato a cantare quel famoso coro che intona la frase “ritorna campione”. Un Napoli che campione lo è stato ma per troppo poco tempo, gli azzurri vogliono continuare a stupire e dare prova della loro forza di squadra.

Gli azzurri sono pronti alla prossima gara di campionato, al Castellani di Empoli contro i ragazzi di D’Aversa, bisognerà mettere in campo tanta grinta per battere un ottimo Empoli. Antonio Conte è sempre stato chiaro sulla rosa, vuole una squadra molto lunga. Con l’aggiunta dei 5 cambi, Conte riesce a far giocare anche calciatori che di norma non avrebbero trovato spazio: Neres da subentrato è l’arma in più per il Napoli di Conte. L’allenatore ex Juventus e Inter può gioire, il Napoli è pronto a fare all-in per Bijol.

“Bijol è pronto per una big” , parla l’ex preparatore atletico

I partenopei vogliono continuare a sognare e per farlo devono dare modo ad Antonio Conte di lavorare in serenità, cercando di accontentarlo quando possibile. È chiaro che il tecnico abbia dovuto cambiare modulo vista la scarsa quantità dei difensori centrali in rosa, proprio per questo gli azzurri hanno intenzione di fare un investimento a gennaio. Ad oggi i nomi papabili sono stati due, Milan Skriniar e Bijol.

Per lo slovacco la trattativa è più difficile visto l’interessamento da parte anche di altri club, Bijol è un pallino del Napoli già da un paio di stagioni e dopo l’Europeo di quest’estate sembra aver fatto l’exploit definitivo.

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Infortuni in nazionale? Statisticamente, cambiare metodo innalza la percentuale del rischio infortuni dal 7-8% al 15-20%. Statisticamente è studiato che c’è questo indice e capita spesso di vedere infortuni in nazionale.

Poi a questo va aggiunto l’indice nervoso perché rispondere alla nazionale porta un impegno nervoso importante. Bijol? Oltre ad essere un ragazzo eccezionale è un atleta vero, è molto scrupoloso, ha grandi capacità fisiche e tecnicamente è completo. Sicuramente è un calciatore pronto per un grande club”.