“Meglio di Lobotka” Napoli, il paragone gela tutti: la scelta è netta

Fa parecchio discutere il paragone tra i due calciatori fatto di recente, tifoseria spiazzata dalle sue parole.

Il Napoli vuole continuare la propria striscia positiva di vittorie, per farlo bisogna battere il primo avversario che si troverà di fronte: l’Empoli. Al Castellani mancherà però il metronomo azzurro: Stanislav Lobotka, lo slovacco a causa di un infortunio con la sua nazionale sarà assente nella gara contro i toscani e anche in quella della settimana successiva contro il Lecce al Diego Armando Maradona. L’obiettivo dell’ex Celta Vigo è quello di recuperare per la partita di fine ottobre contro il Milan di Paulo Fonseca, ipotesi ad oggi ancora remota.

A sostituire Lobotka sarà Billy Gilmour, il mediano scozzese ex Chelsea e Brighton. Un’ottima mossa dunque quella del Napoli di coprirsi in ogni ruolo quest’estate, tant’è vero che potrebbe esserci anche un altro cambio top. Antonio Conte starebbe pensando di far partire dal primo minuto David Neres al posto di Kvicha Kvaratskhelia. Tornando al dualismo Lobotka-Gilmour, arrivano parole significative sullo scozzese. Parole che ‘sminuiscono’ l’enorme valore dello slovacco.

“Gilmour è più forte di Lobotka” , le parole di Fedele spiazzano tutti

Contro l’Empoli ci sarà l’esordio in Serie A dal primo minuto per Gilmour, giocherà ancora una volta col suo compagno di viaggio: Scott McTominay. La notizia dell’infortunio dell’ex Celta Vigo ha fatto nascere un dibattito su quanto fosse grave per il campo e le prossime gare che aspettano il Napoli, Enrico Fedele ha espresso il suo pensiero a riguardo. Queste le sue parole: “Slovacco out, grande occasione per Gilmour? Dirò una cosa impopolare: Lobotka ha qualità tecniche, un modo di portare palla e fintare che lo rendono imprevedibile, ma ha poca forza fisica nei contrasti.

Gilmour lo conosco bene, mi piace da morire: è un brevilineo, va nel giusto tempo in appoggio al compagno, smista la palla con velocità, ha il senso della verticalizzazione e gli piace andare a coprire le zone lasciate scoperte dalle aggressioni in avanti dei compagni.

Lobotka non ha questa verticalità né la lateralità dello scozzese. Da un punto di vista della forza fisica e del contrasto, poi, non lo preferisco molto. Gilmour lo conosco bene: la tipologia è quella di Allan, ma con caratteristiche diverse: va in soccorso del compagno, pressa l’avversario ed immediatamente distribuisce la palla, subito, come faceva Demme.

Quando McTominay viene avanti, ha bisogno di chi gli copra le spalle. Quando avanza Di Lorenzo, ha bisogno di un mediano che faccia movimenti di lateralità, non di profondità. Lobotka mi piace da morire, ma lascia a desiderare nella finalizzazione. Gilmour è più da fase di contenimento e smistamento: per questo, potrebbe essere una grande sorpresa. Lobotka, spesso e volentieri, fa un tocco in più”.