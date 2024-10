“Doveva essere il rinforzo del Real”, ora gioca nel Napoli: rivelazione sull’acquisto estivo

Svelato un retroscena a sorpresa su un giocatore della SSC Napoli, indicato in Spagna nei mesi scorsi come possibile rinforzo per il Real Madrid.

Il Napoli prosegue la sua preparazione in vista della prossima sfida del campionato di Serie A contro l‘Empoli, valida per l’ottava giornata. Il tecnico Antonio Conte sa bene che la trasferta in terra toscana può rappresentare un ostacolo di non poco conto per la compagine azzurra, che difficilmente è tornata a casa con delle soddisfazioni dal Castellani. Per quanto riguarda la formazione, sembrano esserci pochi dubbi: spazio all’undici titolare solito, con le uniche variazione legate a Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, chiamati a scendere in campo dal primo minuto in luogo degli acciaccati Stanislav Lobotka e Mathias Olivera.

Dovrebbe partire ancora dalla panchina, invece, Rafa Marin: il difensore spagnolo, arriva dal Real Madrid nella scorsa estate, ha trovato finora poco spazio. Uno scenario per certi versi anche sorprendente, considerando che il centrale era indicato come possibile rinforzo proprio per Carlo Ancelotti, così come sottolineato dal giornalista Mirko Calemme ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Alla fine, però, è arrivato il trasferimento in maglia azzurra, con cui ha giocato davvero poco in questo inizio di stagione, con Antonio Conte che sta lavorando per portarlo sul livello delle sue esigenze tecnico – tattiche da lui richieste.

Rafa Marin ancora in panchina: le parole di Calemme sul difensore del Napoli

Il giornalista Mirko Calemme è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare, tra le altre cose, del difensore del club azzurro, Rafa Marin.

Di seguito, quanto dichiarato da Calemme nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Rafa Marin aveva messo in conto questa fase della sua avventura napoletana. Sapeva che non avrebbe fatto il titolare all’inizio, ha scelto Napoli anche per Antonio Conte perchè sapeva che sarebbe cresciuto. Conte è un tecnico trasparente, è sempre stato freddo a inizio stagione, ma dopo la gara di coppa gli domandai di Marin e lui ebbe parole d’elogio per il ragazzo. Ha detto che deve migliorare nella fase d’impostazione del gioco, ma Rafa Marin sapeva perfettamente che avrebbe iniziato così. Diciamo che tra Cubarsì ed Huijsen non è facile trovare spazio nella nazionale spagnola dell’Under 21. Da un lato mi trovo i tifosi del Napoli a cui Marin non piace, poi quando parlo con gli spagnoli dicono che sia un mostro. A marzo dell’anno scorso il quotidiano AS ci fece una prima pagina su Rafa Marin perché doveva essere il primo rinforzo del Real Madrid”.

Mirko Calemme, dunque, sottolinea quelle che sono le caratteristiche del giovane difensore spagnolo, per cui si è parlato anche di una possibile permanenza al Real Madrid a partire dalla stagione in corso. Da non dimenticare, inoltre, che il club madrileno non ha perso totalmente il controllo sul giocatore, data la clausola di riacquisto valida per le prossime stagioni e variabile in base a quelli che sono i termini dell’accordo raggiunti in estate tra Napoli e Real Madrid.