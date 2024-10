Dal Real Madrid al Napoli, Manna ci riprova: il ribaltone è in atto

Il Napoli ha intenzione di tentare di accaparrarsi in rosa un calciatore del Real Madrid, Manna è al lavoro per Conte.

Gli azzurri negli ultimi anni non sono stati soliti comprare dai top club europei, è una moda che quest’estate hanno riportato Conte e Manna alle pendici del Vesuvio.

Prima di loro, a farlo, fu Rafa Benitez col trittico di giocatori direttamente dal Real Madrid: Callejon, Higuain, Albiol. Giocatori che – inevitabilmente- ti portano a fare il salto di qualità definitivo. Il Napoli ora è rimasto impressionato dal talentino del Real che ha già sfidato due volte gli azzurri: Nico Paz.

Napoli estasiato da Nico Paz, pronta l’offerta al Real Madrid

Il Napoli nell’ultima gara di campionato ha sfidato il Como di Cesc Fabregas, l’uomo che più ha messo in difficoltà i partenopei è stato il calciatore del Real Madrid in forza ai lariani: Nico Paz.

Il Napoli, così come il Milan, ha iniziato a seguire con particolare interesse Nico Paz, come riportato da calciomercato.com, la dirigenza azzurra è rimasta impressionata dopo la gara con il Como. Il Real Madrid mantiene comuqnue sia il 50% sulla rivendita del calciatore del Como che il diritto di recompra.

Potrebbe essere un segno del destino visto che il primo gol tra i professionisti per lui è arrivato in Champions League, al Bernabeu, contro il Napoli.