Mercato Napoli, sorpresa per la difesa a gennaio: nel mirino il nazionale marocchino

In queste ore spunta una nuova idea inedita per il mercato di gennaio per la SSC Napoli, che potrebbe puntare su un difensore della Nazionale marocchina nella prossima finestra.

A meno di quattro giorni dal ritorno in campo per il Napoli, atteso nella giornata di domenica a Empoli nell’ottava giornata del campionato di Serie A, in casa azzurra regna l’entusiasmo. Non potrebbe essere altrimenti, considerando il primo posto in solitaria in classifica e la consapevolezza di essere tornati a essere competitivi. Certo, le notizie arrivate nelle ultime ore dalle Nazionali legate a Stanislav Lobotka e Mathias Olivera non fanno felice Antonio Conte, che però può contare su un organico di alto livello anche nei cosiddetti rincalzi.

Il club azzurro, infatti, ha chiuso il mercato estivo con un sacrificio importante da parte della società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis, ma non è escluso che a gennaio possa esserci qualche altro colpo. Per molti, la necessità è legata sia alla difesa, dove si attendono segnali da parte di Rafa Marin, che sugli esterni (il nome più gettonato in questi ultimi giorni è quello di Dedic, ndr). A tal proposito, si è espresso il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Radio CRC (emittente partner della SSC Napoli).

Ultime calciomercato Napoli, spunta il nome di Abdel Abqar: la rivelazione

Ai microfoni di Radio CRC, il giornalista Umberto Chiariello ha espresso il suo punto di vista in merito alle ultime vicende in casa Napoli, trattando tra le altre cose i possibili movimenti in entrata in vista della prossima sessione di riparazione di mercato.

Di seguito, quanto sostenuto da Chiariello nel corso del suo intervento:

“Pecca nel mercato estivo? Ci vuole un centrale difensivo, ma adesso si vedrà a gennaio. Lo ha detto anche Giovanni Manna. La vicenda Osimhen ha stravolto tutti i piani della dirigenza e ha ritardato le trattative di mercato. Si parla di Bijol e, in particolare, di Abdel Abqar, centrale dell’Alaves. Dobbiamo aspettare il mercato invernale”.

Abdel Abqar, chi è il giocatore seguito dalla SSC Napoli

Il nazionale marocchino, classe 1999 che conta 75 presenze nella Ligue 1 (dal 2022) e che è entrato anche nel giro della sua Nazionale (seppur non da titolare, per il momento) è il nome a sorpresa che potrebbe divenire di moda all’ombra del Vesuvio. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2025, motivo per cui il valore del suo cartellino sarà sicuramente rivisto verso il basso. Anche per questo motivo, diversi top club in giro per l’Europa lo stanno tenendo in vista già di gennaio.