Kvara, il piccolo Damiane guarda papà Khvicha in TV: lo scatto è commovente – FOTO

La tenera immagine pubblicata sui social da lady Kvara fa impazzire i tifosi azzurri, Damiane ruba la scena.

Il Napoli è pronto a riprendere gli allenamenti in vista della gara di domenica in programma al Castellani di Empoli. Gli azzurri sono chiamati a difendere il primato in classifica provando a conquistare il massimo bottino, impresa non scontata visto l’ottimo momento di forma da parte dei toscani, già riusciti a rubare punti preziosi nelle precedenti occasioni. D’altra parte la formazione guidata da Antonio Conte è pronta a mettere in campo il proprio spirito battagliero dimostrato nelle ultime sfide, nonostante tutte le insidie.

I partenopei si affideranno alle giocate dei propri fuoriclasse, uno dei quali Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano è alla ricerca del quarto gol stagionale, l’Empoli è avvisato. A dare manforte al campione classe 2001 è il supporto del primogenito Damiane, a cui è pronto evidentemnte a dedicare la prossima rete. Proprio baby Kvara nelle ultime ore si è preso la scena sui social, il commovente scatto ha prontamente fatto il giro del web.

Napoli, baby Kvara fa emozionare i tifosi: l’immagine social è virale

Khvicha Kvaratskhelia vive un momento molto particolare, dettato dalla nascita del primo genito Damiane. Nonostante la giovane età il fuoriclasse georgiano sta aumentando le proprie responsabilità sia dentro che fuori dal campo, come da lui stesso annunciato in una recente intervista. Proprio baby Kvara si è preso la scena sui social, grazie a uno scatto pubblicato dalla moglie che lo ritrae dolcemente intento ad ammirare il padre in campo, con indosso la sua maglia. Di seguito la dolce immagine pubblicata sul profilo Instagram da Nitsa Tavadze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Inevitabili le fantasie scaturite da parte del lungimirante e sognatore popolo partenopeo che spera nel prosieguo della generazione calcistica Kvaratskhelia nella squadra azzurra. L’unica sicurezza, al momento, è rappresentata dal repentino cambio vita a cui sta andando incontro l’esterno offensivo di Antonio Conte.

L’attaccante napoletano cerca di raggiungere un’importante maturazione anche all’interno del rettangolo di gioco, provando a diventare sempre di più un punto fermo per i propri compagni. Dopo il ritorno in patria Kvara è pronto a lasciare il segno nella trasferta di Empoli, sfidando il connazionale Goglichidze nella propria fascia di competenza. Si prevede un grande spettacolo al Carlo Castellani, con il Napoli intenzionato a tornare a casa con i tre punti e farlo magari proprio nel segno di Khvicha Kvaratskhelia, supportato dallo speciale tifoso Damiane.