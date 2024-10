Infortunio Lobotka, il Napoli ha una speranza: ecco quale

Per il Napoli di Antonio Conte, in vista della sfida di domenica contro l’Empoli, sono arrivati degli importanti aggiornamenti sulle condizioni di Lobotka.

Il Napoli di Antonio Conte, con la conclusione della sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, si sta preparando per farsi trovare pronto per il ritorno del campionato. Anche perché ha di fronte a sé una gara molto difficile, visto che il team partenopeo sarà di scena domenica prossima allo stadio Castellani per giocare contro una delle sorprese del campionato: l’Empoli di Roberto D’Aversa.

I toscani, al netto del ko subito contro la Lazio di Marco Baroni, hanno sempre ottenuto degli ottimi risultati, bloccando squadre come Juve e Roma. Tuttavia, in casa Napoli l’argomento topic di queste ultime ore è sicuramente l’infortunio di Stanislav Lobotka con la sua Slovacchia. Proprio in queste ultime ore, tra l’altro, è arrivato un importante aggiornamento per lo stesso Antonio Conte.

Napoli, Lobotka dovrebbe saltare solo la gara con l’Empoli: ecco le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano ‘La Repubblica’, una volta rientrato a Bratislava da Baku, il calciatore si è sottoposto ad un primo esame per cercare di avere un primo responso sull’entità dell’infortunio subito l’altra sera. L’esito, dunque, non dovrebbe essere così negativo per il Napoli, visto che potrebbe perdere il centrocampista slovacco solo per la sfida di domenica prossima contro l’Empoli di D’Aversa.

L’intenzione di Antonio Conte, di fatto, è quella di riavere Lobotka a disposizione soprattutto per la delicata trasferta contro il Milan di Paulo Fonseca. Tuttavia, solo gli esami potranno accertare per quanto tempo dovrà stare fuori il centrocampista per colpa dell’infortunio subito al flessore.