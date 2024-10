“I tifosi del Napoli spendono più di tutti”, il dato lascia di stucco: di cosa si tratta

La statistica che coinvolge i supporters della SSC Napoli sorprende tutti, raggiunto un primato speciale nel calcio Europeo.

Ultimi giorni di attesa per i tifosi del Napoli, chiamati a pazientare ancora prima di assistere nuovamente alle prestazioni dei propri beniamini. L’ambiente partenopeo si gode il primato in classifica, soddisfazione che mancava da tantissimo tempo in seguito alla nefasta annata post – Scudetto. Il primo posto in campionato, tuttavia, non è curiosamente l’unico che coinvolge la società azzurra. Nella stagione in corso, infatti, è già stato raggiunto uno speciale primato addirittura europeo, accolto, in parte, da disapprovazione da parte dei supporters napoletani. L’elevata spesa affrontata dai tifosi per le maglie da gara fa discutere.

Napoli, è degli azzurri la maglia più costosa in Europa: i dettagli

La nuova stagione sta avendo un sapore dolcissimo per il Napoli, tornato a splendere in seguito alle enormi difficoltà che hanno fatto seguito al trionfo in campionato. Meno gradevoli, invece, le importanti spese imposte dalla società partenopea a tutti i tifosi intenzionati ad acquistare la maglia ufficiale da gara. Secondo quanto rivelato da Calcio&Finanza, infatti, è degli azzurri la divisa più costosa in tutta Europa al prezzo di €155 con annessa personalizzazione e patch. A completare la classifica speciale sono Marsiglia, Newcastle, Monaco e Nizza, lontane per distacco dal Napoli.

L’ingente costo, tuttavia, pare non aver frenato gran parte dei supporters accorsi nei vari store per accaparrarsi la divisa nella speranza di renderla un ricordo di una trionfale stagione.

La società napoletana sta attraversando un momento di importante crescita soprattutto fuori dal campo, provando a imporsi nel mercato come un vero e proprio brand. Dalla novità assoluta legata all’autoproduzione delle divise da gioco è partito il vero cambiamento che, come ha svelato il dirigente Bianchini, ha consentito di aumentare il fatturato in maniera esponenziale. I numeri sono in costante crescita, a dimostrazione dell’ottima scelta del visionario Aurelio De Laurentiis.

Gli alti prezzi non frenano l’entusiasmo di gran parte dei tifosi, molti dei quali scelgono di indossare la maglia anche in contesti extra calcistici. La rifondazione post-Scudetto prosegue a gonfie vele, con le vere risposte che, però, si attendono soprattutto dal rettangolo di gioco. I primi segnali lasciano guardare al futuro con ottimismo, ma siamo solo agli inizi di stagione: le prossime gare saranno un banco di prova fondamentale per provare a mantenere il vero primato di classifica.