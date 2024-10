“Ecco a cosa puntiamo”, Bianchini ufficializza la prossima missione del Napoli

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha ufficializzato la prossima missione della squadra partenopea. Di seguito riportata la notizia.

Conto alla rovescia per vedere, di nuovo, il Napoli in campo. I partenopei, infatti, domenica alle ore 12.30 saranno impegnati fuori casa per sfidare l’Empoli di Roberto D’Aversa. Non una partita facile da affrontare, quella valida per l’ottava giornata di campionato, dopo che l’Empoli si è dimostrato di essere una vera e propria sorpresa nel campionato fermando Juve e Roma.

Nel frattempo, in casa Napoli, si lavora anche fuori dal rettangolo verde e ci si concentra sulla svolta marketing che la squadra partenopea ha avuto in questi ultimi anni.

Napoli, le parole del Chief Revenue Officer Tommaso Bianchini

Il Chief Revenue Officer della SSC Napoli, Tommaso Bianchini, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato anche della prossima missione del Napoli. Di seguito riportate le sue parole.

Tommaso Bianchini ha affermato che la maggioranza dei partner commerciali della squadra partenopea è già di spessore internazionale. Sono in tutto una ventina.

“Con qualche vanto: siamo il primo club europeo di calcio a cui Coca-Cola ha abbinato il suo brand”.

La sfida è quella di spostare il merchandising dall’Italia al resto del mondo, soprattutto la missione è la Scozia, e gli Ambassador non mancano: Kvara, gli scozzesi, Lukaku.

“Io li chiamo Supereroi. Kim ci ha permesso di registrare in Corea ricavi simili all’Italia. Con la Georgia la connessione è strettissima. Adesso puntiamo alla Scozia con McTominay e Gilmour, ma vedo in Buongiorno un grande supereroe.”

Continua la sua intervista affermando come De Laurentiis abbia creato ricchezza vincendo e crescendo. La differenza sostanziale sta nel fatto che il core business, finora, è stato essenzialmente il calcio, mentre ora la riorganizzazione aziendale ha creato vari piani di lavoro più ampi, con lui e il ds Manna a dirigere l’area commerciale e quella sportiva.

“La missione è continuare a eliminare gli intermediari tra club e tifosi: stiamo per varare la nostra Membership con tanto di Ott dove trasmettere contenuti video e anche le amichevoli. E siamo gli unici a vendere le maglie nel metaverso.”

Sottolineando l’aspetto fondamentale, cioè i tifosi, Bianchini conclude dicendo che con la Membership potranno dare il via a un censimento vero. Per il momento, infatti, è lo stadio il loro metro: la media spettatori di queste prime partite è 49.300. Superiore a quella del 2023-2024 con 46.600. Del 2022-2023 con 46.200.

“E pensare che nel 2021-2022 era di 26.900. Per il Lecce, il Maradona è giù sold-out.”