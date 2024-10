Clamoroso Napoli, non solo Lobotka: infortunio anche per Olivera

Arrivano brutte notizie in casa del Napoli. Dopo l’infortunio di Lobotka, arriva anche quello di Olivera. Di seguito riportata la notizia

La sosta delle nazionali è quasi giunta al termine e la Serie A può finalmente riprendere con un calendario molto fitto. Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per farsi trovare pronto per le prossime partite del campionato. Infatti, in attesa che arrivino tutti i giocatori dalle proprie nazionali, studia le migliori mosse per il campo. Per il match valido per l’ottava giornata, la squadra partenopea dovrà sfidare l’Empoli di Roberto D’Aversa, una delle sorprese del campionato. Il match andrà in scena domenica 20 ottobre alle ore 12.30.

Una partita non facile, con un avversario che ha bloccato squadre come Roma, vincendo all’Olimpico e Juventus, pareggiando in casa. La squadra di Antonio Conte, però, ha un unico obiettivo, ovvero quello di portare a casa i tre punti della vittoria importanti in ottica classifica, dove al momento è prima in solitaria.

In casa del Napoli, inoltre, si parla dell’infortunio subito da Stanislav Lobotka con la sua Slovacchia, dove vede il giocatore saltare la prossima partita. Non è però l’unica notizia importante, infatti, dalle ultime novità, per il Napoli non dovrebbe essere l’unico infortunio dal momento che anche Olivera ha chiesto il cambio durante la partita con la sua nazionale. Non una buona notizia, quindi, per il tecnico leccese.

Napoli, le ultime novità sull’infortunio di Olivera

Questa notte è andata in scena la partita Uruguay-Ecuador finita in pareggio per 0 a 0. Il giocatore del Napoli, Mathias Olivera, è uscito dal campo all’87′ minuto di gioco. Il difensore, infatti, ha chiesto il cambio ed è stato sostituito per infortunio. Di seguito riportato quello che bisogna sapere su quanto filtra sull’infortunio.

Mathias Olivera ha chiesto il cambio per infortunio e al suo posto è entrato Marcelo Saracchi. Dall’Uruguay, però, non arrivano notizie precise sull’entità del problema. Infatti, affermano che il giocatore ha avuto un problema ed è in fase di valutazione.

“Manuel Ugarte, all’80’, ha dovuto essere sostituito per un problema fisico, al suo posto è subentrato Nicolás Fonseca, senza cambiare minimamente lo schema. Stessa situazione con Mathias Olivera, cinque minuti più tardi entra in campo Marcelo Saracchi. Mathías Olivera, visibilmente rattristato, ha lasciato il campo di gioco. Ha avuto un problema ed è in fase di valutazione”