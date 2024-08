Mathias Olivera, info e statistiche sull’esterno del Napoli

Mathias Olivera Miramontes è un calciatore uruguaiano. Gioca per il Napoli e per la nazionale uruguaiana. È un terzino sinistro con doti tecniche e fisiche eccellenti.

Olivera ha iniziato a giocare nel Nacional, esordendo tra i professionisti nel 2016. Poi è passato all’Atenas e successivamente al Getafe in Spagna. Qui ha giocato per tre stagioni e mezzo, diventando un elemento chiave della squadra. Nel 2022 è stato acquistato dal Napoli dove ha vinto lo scudetto nella sua prima stagione. Olivera ha anche vinto il campionato Sudamericano Under-20 nel 2017 con la nazionale uruguaiana.

Ha partecipato ai Mondiali del 2022 in Qatar. È un calciatore importante sia a livello nazionale che internazionale.

Carriera di Mathias Olivera

Mathias Olivera è un talentuoso esterno del Napoli. Ha iniziato a giocare nel Nacional, un club di Montevideo. Il suo primo match da professionista è stato il 13 febbraio 2016, contro il River Plate.

La stagione dopo, ha aiutato il Nacional a vincere il campionato uruguaiano. Questo ha dimostrato il suo talento. Nel 2017, Olivera è passato all’Atenas, un club della seconda divisione uruguaiana. Ma non ha mai giocato con loro.

Con il Nacional, ha fatto cose impressionanti:

23 partite partite nella stagione 2023/2024, accumulando 1573 minuti in campo

1 gol e 1 assist realizzati nella stessa stagione

30 presenze, 2 gol e 2 assist nella sua ultima stagione con il Napoli

Mathias Olivera ha mostrato subito il suo talento e la sua determinazione. È sempre apparso pronto a raggiungere traguardi ambiziosi.

Mathias Olivera e l’esperienza al Getafe

Mathias Olivera, nato nel 1997, ha fatto un grande passo nel 2017 andando al Getafe, squadra spagnola della Liga. Questo trasferimento gli ha dato la chance di crescere e di giocare nel massimo campionato spagnolo.

Il suo esordio in Liga è stato il 3 dicembre 2017, quando è entrato in campo contro il Valencia. Il 21 aprile 2018, ha segnato il suo primo gol, contro l’Eibar.

La stagione 2018-2019 lo ha visto in prestito all’Albacete, in Segunda División. Lì ha giocato 15 partite e segnato un gol. Tornato al Getafe, è diventato un giocatore chiave, giocando 107 partite in tre anni e mezzo.

Con il Getafe, Mathías Olivera si è distinto per velocità, tecnica e aggressività. Ha giocato sia come terzino basso che come esterno “box to box”. Ha anche giocato in Europa League, debuttando negli ottavi di finale contro l’Inter.

Statistiche Mathías Olivera Top 5 terzini simili* Minuti giocati 1897 – Gol 3 – Assist 7 – xG 1.4 – xA 3.2 –

*Il confronto è stato effettuato su un periodo di 365 giorni, con i dati provenienti da FBref.com.

“Mathias Olivera si è messo in evidenza per la sua velocità, tecnica e aggressività, giocando sia come terzino basso in un 4-4-2 che come esterno “box to box” in un 3-5-2.”

Mathías Olivera, il talentuoso terzino sinistro uruguaiano, ha concluso una stagione entusiasmante con il Napoli. Ha contribuito in modo decisivo alla conquista dello scudetto. Dopo aver giocato con il Getafe in Spagna, si è affermato come uno dei migliori terzini del campionato italiano.

Il Napoli ha acquistato Olivera a titolo definitivo nel maggio 2022. Ha debuttato anche con la nazionale uruguayana ai Mondiali di Qatar 2022 da titolare. Il suo contributo è stato fondamentale per il Napoli, fornendo due assist decisivi in Champions League e segnando un gol contro la Salernitana.