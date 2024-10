Ultim’ora Lobotka, piccolo sospiro di sollievo per il Napoli di Conte: ecco perché

In questi ultimi minuti, di fatto, in casa Napoli è arrivato un importantissimo aggiornamento sulle condizioni fisiche di Lobotka.

Il Napoli giocherà domenica prossima contro una delle sorprese di questo primo scorcio di campionato, ovvero l’Empoli di Roberto D’Aversa. Tuttavia, proprio per la sfida contro i toscani, Antonio Conte potrebbe fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti: Stanislav Lobotka.

Il centrocampista partenopeo, di fatto, ha riportato un infortunio nel corso della gara di ieri sera tra la sua Slovacchia e e l’Azerbaigian. Una volta riscontrato questo problema fisico per Lobotka, ovviamente, in casa Napoli è scattato l’allarme. Proprio in questi minuti, tra l’altro, è arrivato un aggiornamento dell’ultim’ora.

Napoli, Lobotka non dovrebbe restare fermo a lungo: le ultime

Jan Jasenska, giornalista di ‘Sport.SK’, ha infatti svelato le parole dello stesso Lobotka sul suo infortunio: “Lui mi ha detto che nella giornata di oggi saprà l’entità del suo infortunio. Credo che comunque non starà fuori per tanto tempo e lo spero sia per la Slovacchia che per il Napoli, visto che per entrambe le squadre l’assenza del calciatore sarebbe una grossa perdita”.

Nel frattempo, come riportato da ‘Sky Sport Italia’, Antonio Conte è pronto per far giocare contro l’Empoli il nuovo acquisto Billy Gilmour. Lobotka, di fatto, difficilmente ci sarà contro il team toscano, anche per evitare di rischiarlo.