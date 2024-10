Rrahmani come Ronaldo, McTominay e Gilmour sperano ancora: gli azzurri in Nations League

Rrahmani si trasforma in attaccante, mentre McTominay e Gilmour si mangiano le mani contro il Portogallo: così gli azzurri in Nations League

Questa sera si sono disputate le ultime partite di Nations League della finestra di ottobre. Da domani, tutti i calciatori europei saranno a disposizione dei propri mister nei rispettivi club. E anche Rrahmani, McTominay e Gilmour sono attesi a Napoli alla corte di Antonio Conte, per preparare la sfida contro l’Empoli.

Questi ultimi tre giocatori azzurri impegnati in Europa hanno disputato due incontri Kosovo-Cipro e Scozia-Portogallo. Il difensore partenopeo, con la fascia da capitano sul braccio, ha giocato quasi l’intera partita. È stato risparmiato solo nel finale, quando mancavano poco più di dieci minuti. Rrahmani, però, ha rubato la scena con una serpentina in area di rigore, che ha ricordato molto Ronaldo il Fenomeno. Meno bene i due scozzesi che hanno strappato un pari contro Cristiano Ronaldo, il quale è uscito dal campo inveendo contro il direttore di gara per non aver fatto battere il calcio d’angolo a tempo scaduto.

Nations League: Kosovo sicuro ai playoff, Scozia ad un passo dalla retrocessione

Grazie al 3-0 del Kosovo sul Cipro, la banda di Rrahmani e compagni ha praticamente centrato l’obiettivo minimo, qualificandosi agli spareggi per salire nella Lega B di Nations League. Per raggiungere il primo posto e quindi la promozione in Lega B senza passare dai playoff, la formazione balcanica dovrà vincere contro la Romania e sperare in un loro passo falso contro Cipro. Per il momento, Rrahmani si gode il gol che ha sbloccato il match e la qualificazione certa all’incontro con una terza dei gironi della categoria superiore.

Il difensore del Napoli ha registrato una marcatura di livello, con una serpentina in area di rigore che ha ricordato davvero Ronaldo Luis Nazario de Lima. Krasniqi e Sahiti hanno poi completato il quadro e portato a 3-0 il punteggio contro i ciprioti.

Meno positiva la prestazione della Scozia, ancora a secco di vittorie. McTominay e Gilmour sono partiti titolarissimi contro il Portogallo e sono andati vicinissimo al gol con l’ex Manchester United, praticamente a partita appena iniziata. Successivamente, Cristiano Ronaldo e compagni hanno aumentato i giri e hanno sfiorato più volte la via del gol. La formazione di Roberto Martinez ha praticamente dominato, rischiando poco o nulla. Solo nel finale, la Scozia stava per realizzare il colpaccio con un contropiede mal gestito: cross troppo profondo per un eroico McTomany che come sempre aveva seguito l’azione dalla propria metà campo.

Sul finale, il Portogallo va vicinissimo al gol partita, ma Gordon realizza una super parata su un tiro ravvicinato. E a tempo scaduto, Cristiano Ronaldo protesta con l’arbitro che non ha concesso il calcio d’angolo dopo i 4 minuti di recupero. Solo 0-0 tra Scozia e Portogallo. La formazione di Clarke è ferma ad un solo punto in classifica e rischia di scendere direttamente in Lega B. Può ancora sperare nei playout, ma dovrà almeno fare 4 punti nelle prossime 2 gare e sperare che la Polonia perda sia lo scontro diretto, sia contro i portoghesi.