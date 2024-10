Georgia e Slovacchia, Kvara e Lobotka in campo: delusione tremenda per uno dei due azzurri

La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia e la Slovacchia di Stanislav Lobotka sono scese in campo quest’oggi per la UEFA Nations League: i risultati delle sfide contro Albania e Azerbaigian.

Mancano poco meno di sei giorni dal rientro in campo per il Napoli che, dopo la seconda sosta stagionale per le Nazionali, è atteso dalla prossima sfida del campionato di Serie A contro l’Empoli. Un appuntamento a cui Antonio Conte intende arrivare nel migliore dei modi, con l’obiettivo di continuare a mettere pressione sulle inseguitrici: insomma, non basta cullarsi sugli allori per il primo posto in classifica, in solitaria, dopo sette giornate.

Nei prossimi giorni, ritorneranno al centro sportivo di Castel Volturno, man mano, i dodici giocatori di proprietà della SSC Napoli impegnati con le rispettive Nazionali. Tra loro, spiccano Khvicka Kvaratskhelia e Stanislav Lobotka, che sono dei veri e propri leader, rispettivamente, per la Georgia e per la Slovacchia. Le due Nazionali sono scese in campo quest’oggi contro l’Albania e l’Azerbaigian, sfide valide per la UEFA Nations League. Soddisfazione per il centrocampista ex Celta Vigo, mentre c’è delusione per il numero 77 del club partenopeo, che al ritorno vorrà sicuramente riscattarsi considerate i recenti risultati negativi della sua Georgia.

Nations League, Kvara battuto dall’Albania: vittoria per la Slovacchia di Lobotka

Arrivano i primi risultati dagli impegni del pomeriggio della UEFA Nations League: spiccano, tra le compagini scese in campo, la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia e la Slovacchia di Stanislav Lobotka.

Per quanto concerne la prima Nazionale, Kvara e compagni sono stati battuti dall’Albania per 1-0. Vittoria, invece, per la Slovacchia, che ha punito l’Azerbaigian per 3-1.

Georgia Albania, Kvara in campo per novanta minuti nella sconfitta della sua Nazionale

A decidere la sfida tra Georgia e Albania è la rete di Asllani, centrocampista albanese di proprietà dell’Inter. Una sconfitta decisamente amare per Kvaratskhelia e compagni, se si considera che sono scesi in campo davanti al pubblico di casa. L’attaccante della SSC Napoli è stato sul terreno di gioco per tutti i novanta minuti più allegati recuperi.

Azerbaigian Slovacchia, Lobotka vince e convince: sostituito nel secondo tempo

La Slovacchia, invece, ha decisamente rispettato i pronostici della vigilia, battendo per 3-1 in trasferta l’Azerbaigian. Ad aprire le danze è stata l’autorete (in favore degli slovacchi) di Mammadov. A seguire, il momentaneo pareggio dei padroni di casa siglato da Bayramov, superato dai due gol nella ripresa di Haraslin e Duris. Stanislav Lobotka è stato sostituito sul finale di partita, all’83’.