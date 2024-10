Nazionale, Spalletti incorona Di Lorenzo: “Ho insistito su di lui per un motivo”

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa in seguito alla sfida tra Italia e Israele.

Una notte super positiva per l’Italia, che nella serata di lunedì 14 ottobre ha battuto per 4-1 Israele. Grande protagonista del match è stato Giovanni Di Lorenzo: non solo la fascia da capitano, ma anche una doppietta che, come ammesso dal calciatore stesso, gli resterà dentro per sempre.

Una prestazione sontuosa da parte del terzino di proprietà della SSC Napoli, che ha risalito la china dopo una stagione – quella passata – assolutamente da dimenticare, sia con il club che con la Nazionale stessa. Ma lo stesso Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha deciso di non rinunciare mai al capitano del suo Scudetto conquistato alla guida del Napoli, nella stagione 2022 – 2023.

Italia, le parole di Luciano Spalletti su Di Lorenzo

Il Commissario Tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, è tornato a elogiare Giovanni Di Lorenzo, sottolineando come lo abbia difeso nonostante le inevitabili critiche in seguito al brutto periodo passato negli scorsi mesi.

Di seguito, quanto dichiarato dall’ex Napoli nel corso della conferenza stampa post Italia – Israele:

“Ho insistito tanto nello sceglierlo, perché questo è il suo valore. Un giocatore super forte come lui ti porta a metterlo in campo anche quando hai il dubbio. Sa far tutto ed è di livello top. Lo arretri e ti fa doppietta e poi è un vero professionista. Noi dobbiamo andare dietro questa teoria sapendo riconosce coloro che sono giocatori seri. La troppa qualità a volte confina con la presunzione invece devi sempre rimanere umile nel fare le cose”.

Parole bellissime da parte di Spalletti, che finalmente può contare sulla versione migliore di Giovanni Di Lorenzo. Una buona notizia per l’Italia, ma soprattutto per il Napoli e per Antonio Conte.