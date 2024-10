Napoli Basket, la prima drastica decisione: escluso Hall

Dopo la sonora sconfitta contro la Dinamo Sassari, la terza di fila in campionato, arriva la prima decisione del Napoli Basket: via Jordan Hall.

Uno degli acquisti su cui il Napoli Basket puntava di più viene già escluso dalle attività della prima squadra per scelta tecnica: Jordan Hall non giocherà più per gli azzurri. Il classe 2002, con breve esperienza anche in NBA, era stato messo sotto contratto quest’estate con un contratto biennale. Era stato preso dai San Antonio Spurs nella stagione 2022-23, per poi finire in G-League con gli Austin. Napoli era la sua prima avventura in Europa, ma non ha funzionato.

Hall ha collezionato davvero pochi minuti nei primi tre incontri di LBA, mettendo a referto solo due punti nella gara contro Trieste. In Supercoppa aveva fatto meglio con 4 punti. Ma per Milicic il suo apporto in difesa non era soddisfacente, come dichiarato nella conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga alla seconda giornata. Non è cambiato nulla a Sassari, dove in sedici minuti a disposizione non è riuscito mai ad incidere.

Era preannunciato qualche cambiamento drastico dopo una falsa partenza. Il Napoli Basket deve reagire a seguito degli scarsissimi risultati raccolti finora. Il roster è praticamente nuovo rispetto alla passata stagione, ci vorrà tempo, ma l’atteggiamento del gruppo e specialmente dopo la sconfitta in Sardegna, preoccupa tutti. L’esclusione di Hall sembra essere solo un primo campanello d’allarme.