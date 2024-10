Altro KO per Napoli Basket: l’ex Brown trascina Trieste con 29 punti

Al Fruit Village Arena va in scena la seconda giornata di LBA tra Napoli Basket e Pallacanestro Trieste: resoconto e tabellino del match.

Nuova sconfitta per il Napoli Basket di coach Milicic, puniti da un immenso Brown, che chiude la gara con 29 punti. L’ex della sfida conclude con il 55% da 3 punti. Per gli Azzurri non bastano Copeland e Totè, autore di una buonissima gara.

Primo quarto

Avvio in sordina per Napoli Basket che comincia con un 0 su tre da fuori il perimetro. Brown è subito caldissimo nel suo vecchio palazzetto e chiude il primo quarto con 12 punti nei primi 7 minuti. Manning scalda la Fruit Village Arena con un paio di schiacciate e Traier è autore del primo ribaltone del match con 7 punti tutti segnati nel finale di primo quarto. 24-20.

Secondo quarto

Napoli prova ad arginare Brown da tre con una zona 2-3, che però sortisce pochi effetti. Nei primi 2 minuti, la squadra di coach Christian mette a segno 10 punti e va per il sorpasso. Azzurri molto fallosi: dopo quattro minuti mandano già in bonus Trieste. Ma controsorpasso arriva con due triple di Copeland e Pangos. Entra finalmente in partita anche Totè che offre un ottimo contributo sui raddoppi a metà campo (recupera anche un pallone) e segna 8 punti in scioltezza. Brown vede una vasca al posto del canestro: a due dalla fine infila altre due triple che spingono Trieste a -4. 46-42.

Secondo tempo

Terzo quarto

Valentine on-fire: 2 triple, palla rubata e assist. Trieste fa parziale di 10 a 2 nei primi due minuti. Come ad inizio secondo quarto. La gara prosegue punto a punto, Napoli torna sotto, i ritmi sono altissimi e le percentuali di Valentine sono pazzesche. Gran rimonta dei ragazzi di Christian. 67-71

Quarto quarto

Tanti errori in transizione per gli Azzurri, poi Valentine continua a caricarsi la squadra sulle spalle con un tiro da tre. Reagisce Copeland con una tripla. Altro giro, altro tiro dal perimetro: a Brown risponde Woldetansae. Si segna solo da tre. L’intensità è altissima e le squadre ormai sono punto a punto, poi a 1:44 dal termine Uthoff porta a +5 Trieste e gela il palazzetto. Nel finale, Napoli si disunisce. Brooks da 3 e quattro punti di Uthoff chiudono la sfida. 83-92.

Tabellino

Napoli Basket: Totè 18, Copeland 14, Pangos 13, Treier 12, Manning 11, Woldetensae 7, Dreznjak 4, Hall 2, Williams 2;

Pallacanestro Trieste: Brown 29, Valentine 17, Uthoff 14, Ross 10, Brooks 8, Ruzzier 8, Johnson 6.

La conferenza di Igor Milicic

Milicic commenta la sconfitta: “La situazione è nuova rispetto all’anno scorso, perché abbiamo pero le prime due partite di campionato. I nostri ragazzi giocano con grande energia quando i tifosi ci spingono. Adesso è il momento di mostrare il cuore e l’energia di Napoli. Abbiamo lavorato duro, abbiamo avuto 5 possessi per mettere il naso avanti, ma sono stati più bravi loro. E’ la seconda volta che succede. Ora io, i giocatori, la società dobbiamo trovare unità. Le altre squadre sono migliorate, si sono rinforzate. E’ un campionato difficile. Abbiamo delle strategie per portare risultati a lungo termine. Dobbiamo prendere decisioni più intelligenti. Termino ringraziando i tifosi, vogliamo vincere con il cuore, con l’energia, con il lavoro di ogni giorno a riconquistare il loro supporto”.

Su cosa quale aspetto bisogna lavorare in settimana: “La nostra difesa non è a livello che vorremmo. Jordan Hall non è un problema per noi. Adesso stiamo lavorando per una nuova identità. Non è semplice inventare tutto in un mese e mezzo, soprattutto con giocatori giovani. Abbiamo bisogno di concentrazione sui dettagli. Non è impossibile per noi fare le rotazioni difensive per far tirare ad un tiratore avversario meno bravo. Negli ultimi due minuti delle due gare non abbiamo giocato in maniera intelligente e su questo ci dobbiamo lavorare”.

Sul minutaggio di Pangos: “Nell’ultima partita ha giocato 29 minuti. Alla fine il risultato è lo stesso di oggi. Non è solo Pangos il problema. Lui sta bene fisicamente”.