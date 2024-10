“Sta bene a Napoli. Son tutte cose premature”: l’agente “avvisa” la società azzurra!

In casa Napoli si continua a lavorare sul futuro. Ad oggi, non tutti i giocatori fanno parte del progetto ideato da Antonio Conte.

Sono giorni davvero caldi in casa Napoli. La stagione è partita al meglio, ma ovviamente la dirigenza è già focalizzata sul futuro. La società avrebbe le idee molto chiare, e tanto dipenderebbe anche da Antonio Conte. L’arrivo a Napoli del tecnico ha portato grosso entusiasmo, e al tempo stesso ci sono uomini ad oggi intoccabili. Il tecnico ha un progetto chiaro e non intende assolutamente apportare delle modifiche. I cambiamenti, però, potrebbero essere rappresentati dalle cessioni. Infatti, come già sottolineato, non tutti fanno parte del progetto dell’allenatore salentino.

Le novità potrebbero arrivare nei prossimi mesi e toccheranno più uomini. Alcuni interpreti fanno parte del reparto offensivo, basti ripensare a Giovanni Simeone. L’argentino, però, potrebbe non essere l’unico a lasciare il Napoli. Infatti, uno dei nomi caldi è quello di Giacomo Raspadori che ormai sembrerebbe essere ai margini del progetto. A tal proposito, l’agente dell’ex Sassuolo ha parlato del futuro del suo assistito.

Raspadori, parla l’agente: “A Napoli sta molto bene. Sulla Juventus…”

Tullio Tinti, nonché agente di Giacomo Raspadori, è intervenuto a margine dell’assemblea elettiva Aiacs toccando temi importanti legati ai suoi calciatori. Di seguito le parole dell’esperto sull’attaccante del Napoli.