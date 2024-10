VIDEO – ADL celebra il matrimonio di Andrea D’Agostino, managing director di Coca Cola: le immagini

Il presidente del Napoli come non lo avete mai visto: Aurelio De Laurentiis celebrante di un matrimonio, le immagini stanno facendo il giro del web.

Un Aurelio De Laurentiis in vesti totalmente inedite, quello che abbiamo ammirato proprio in queste ore. Il presidente del Napoli è noto per avere un carattere istrionico, in grado di applicare metodo comunicativi efficaci e di grande effetto. E cosi il patron azzurro si è ritrovato in queste ore a fare addirittura da celebrante per un matrimonio.

Le nozze in questione sono state quelle di Andrea D’Agostino, managing director di Coca Cola, e di Roberta Congiu. I due sono convolati a nozze proprio in queste ore, ed a celebrare il matrimonio c’era proprio il presidente della SSC Napoli.

Napoli, Aurelio De Laurentiis il celebrante e non solo: presente anche Brozovic

Insomma, la presenza di De Laurentiis insieme ad altri componenti del club azzurro, è stato un segnale importante che testimonia il legame che c’è tra la squadra azzurra e lo stesso brand Coca Cola. Le immagini sono prontamente diventate virali sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Proprio attraverso queste, tra l’altro, spicca la presenza di Marcelo Brozovic, ex centrocampista dell’Inter, che in questo caso ha interpretato il ruolo di testimone della coppia. Insomma, un evento importante che ci ha mostrato il presidente del Napoli in vesti totalmente inedite.