Ultime Napoli calcio, novità super dalle Nazionali: c’è l’annuncio sull’azzurro

Arriva una novità importantissima dal ritiro della Nazionale: c’è un annuncio che riguarda uno dei giocatori della SSC Napoli impegnati durante questa sosta.

A una settimana dal ritorno in campo, con il Napoli che sarà impegnato a Empoli in una trasferta storicamente complicata per la squadra di Antonio Conte, in casa azzurra è tempo di primissimi bilanci. Il primo posto in classifica, in solitaria, dopo sette giornate di campionato disputate è la dimostrazione che la strada imboccata dai partenopei per la ricostruzione sembra essere quella più adatta. Al rientro da questa seconda sosta stagionali per gli impegni delle varie Nazionali, gli azzurri avranno il compito di consolidare questo primato in classifica, arrivato con merito e con la consapevolezza di poter fare bene dopo un’annata certamente non da incorniciare.

Intanto, arriva una novità importante proprio dal ritiro della Nazionale Italiana, dove sono impegnati Alessandro Buongiorno, il capitano Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Proprio riguardo quest’ultimo, arriva la notizia che fa ben sperare i tifosi: l’ex Sassuolo, infatti, sembra essere ormai designato per una maglia da titolare per la prossima sfida di UEFA Nations League, in programma per lunedì sera, contro Israele.

Italia, Raspadori pronto per una maglia da titolare: le ultime sulle scelte di Spalletti

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, sta man mano sciogliendo le riserve in merito alle scelte che prenderà in merito alla formazione che scenderà in campo per la sfida di UEFA Nations League tra Italia e Israele.

Stando a quanto riferito nelle ultime ore dai colleghi di Sky Sport, Raspadori è pronto a essere schierato in campo dal primo minuto contro Israele, alle spalle del centravanti Mateo Retegui. Confermato dal primo minuto anche Giovanni Di Lorenzo, che agirà nuovamente da braccetto di destra della difesa a tre. Niente da fare, invece, per Alessandro Buongiorno, che partirà dalla panchina e che potrebbe vedersi in campo, a questo punto, magari a partita in corso. Il tutto, ovviamente, in attesa che tali scelte siano confermate anche dalle formazioni ufficiali, che saranno rese note solo poco prima di un’ora dal fischio d’inizio della sfida.

Di seguito, le probabili formazioni delle due compagini che si affronteranno nella serata di lunedì, 14 ottobre: