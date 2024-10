News Napoli, show di ADL: battute sulla Juve al matrimonio – VIDEO

Esilarante sipario con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis protagonista: la sua battuta sulla Juve fa il giro della rete.

Proseguono i giorni di attesa per i tifosi del Napoli, lontani dai propri beniamini per ancora una settimana. Gran parte del collettivo azzurro è impegnato con le nazionali di appartenenza, facendo registrare il proprio ritorno solo a partire da martedì. Conte attende i rientri in quel di Castel Volturno per preparare l’insidiosa trasferta di Empoli, ma solo da giovedì potrà contare sull’intero gruppo. Il calcio giocato è ancora lontano, ma i tesserati partenopei sono tutti sul pezzo. A essere particolarmente attivo è anche il presidente Aurelio De Laurentiis, sorprendentemente comparso nelle ultime ore nei panni di celebrante delle nozze di Andrea D’Agostino, managing director di Coca Cola, e di Roberta Congiu. Il riferimento alla Juventus nel corso della celebrazione ha scatenato i tifosi.

De Laurentiis scherza durante le nozze: “Juventino? Si possono commettere errori”

Aurelio De Laurentiis è l’uomo più chiacchierato delle ultimissime ore in casa Napoli. Il patron partenopeo, infatti, è apparso nelle vesti di celebrante del matrimonio di Andrea D’Agostino, tenutosi in Brianza, regalando difatti uno scenario inaspettato e al tempo stesso divertente. Ma non è finita qui, poiché il numero uno napoletano durante la celebrazione si è lasciato andare a una simpatica battuta sulla possibile appartenenza di D’Agostino ai colori bianconeri. Di seguito il video che riprende l’esilarante momento, prontamente divenuto virale sui social.

Mai banale la presenza del presidente, riuscito a regalare un istante di divertimento a tutti i presenti e ai tifosi azzurri. Da sottolineare anche la presenza di Marcelo Brozovic, ex calciatore dell’Inter, che ha interpretato l’inedito ruolo di testimone.

L’entusiasmo di ADL è indubbiamente alle stelle finora, con la scelta Antonio Conte che sta ampiamente ripagando. Dietro alla battuta potrebbe infatti celarsi una rilevante soddisfazione e convinzione di poter ritornare a esprimere il proprio valore e da fare filo da torcere agli acerrimi nemici della Vecchia Signora. Intervenuto rarissime volte, di recente, a commentare le vicende che gravitano in orbita Napoli, dopo aver affidato le chiavi del progetto al tecnico salentino, De Laurentiis si sta limitando al ruolo di spettatore esterno ma con un immancabile voglia di godersi i successi.

Da evidenziare, al tempo stesso, la calma e il contenimento nelle recenti esultanze post vittoria: un metodo, questo, per non attirare eccessivamente l’attenzione e conferire pressione ai propri ragazzi.